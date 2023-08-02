«Сейчас подъеду и нормально поговорим»: как проходили переговоры Хабирова с дезертиром, угрожавшим взорвать заправку под Уфой

Фото: скрин видео переговоров Радия Хабирова с вооруженным дезертиром. Видео предоставлено в правительстве Башкирии

В сети появились видео переговоров главы Башкирии с 39-летним мужчиной, который угрожал взорвать автозаправку рядом с Нагаевским шоссе. В правительстве республики сначала опубликовали запись телефонного разговора, во время которого Хабиров убеждал дезертира не «делать глупостей и не ломать» дров, а встретиться и спокойно все обсудить. Глава республики пытался донести до вооруженного мужчины, что «ситуация нехорошая», поэтому важно остановиться вовремя, пока есть возможность все исправить.

– Я вам гарантирую, что, если я что-то могу для вас сделать, я все сделаю. <…> Я твердо обещаю, что сам лично буду вами заниматься. <…> Я никогда не обманываю, и если у вас есть ко мне доверие, то я сейчас подъеду, и мы нормально поговорим, - пообещал по телефону Хабиров.

Глава республики действительно сдержал свое слово и уже вскоре прибыл на место происшествия, где уже лично попытался убедить мужчину положить свою гранату на землю.

- Чтобы ты понимал: мне твоя жизнь просто дорога. Потому что ты попал в беду, и я хочу тебе помочь. Твоя беда закончится точно, но, когда ты стоишь с гранатой – это уже угроза, и ты должен понимать это. Давай сделаем так. Отойди в сторону, положи (гранату – Ред.), куда никто не подойдет. Захочешь – вернешься и заберешь ее. Все уйдут, а мы с тобой тут сядем и поговорим, - попросил Хабиров дезертира.

Позже, оставшись с мужчиной один на один, он смог убедить его все же отдать гранату сотрудникам Росгвардии и сдаться силовикам, чтобы никто не пострадал. Сейчас дезертир задержан, его допрашивают.

«ОСТУПИТЬСЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ»

Позже Радий Хабиров прокомментировал случившееся. Он назвал дезертирство «проблемой пятисотых», но добавил, что каждый может оступиться.

– Там тяжело, он оступился и нарушил закон - самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко. Но, к сожалению, закон он нарушил. Я поручился, что буду ему помогать, и таким ребятам надо помочь. Хотя неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение не найдем, - цитирует Хабирова ИА «Башинформ». Чиновник отдельно поблагодарив сотрудников Росгвардии за проявленное мужество.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, что первая информация о ЧП поступила около полудня 2 августа, когда под Уфой в районе Нагаевского шоссе 39-летний мужчина заявил, что он вооружен гранатой и он обязательно взорвет автозаправку, если к нему лично не приедет на переговоры Радий Хабиров. Вскоре появилась информация, что угрожавший мужчина – дезертир, которому грозит наказание за самовольное оставление части. На место немедленно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые перекрыли шоссе, а также экстренные службы. Пожелание мужчины было выполнено – и Радий Хабиров действительно прибыл на переговоры, убедив его сдать свое оружие и сдаться силовикам. Сейчас оцепление снято, а автомобильное движение полностью восстановлено.