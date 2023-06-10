Последние новости о пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Уфе на утро 10 июня

Пожарные локализовали возгорание ближе к полуночи Фото: МЧС Башкирии

Вечером 9 июня в Уфе загорелся склад ГСМ рядом с железнодорожным вокзалом. Перепуганные уфимцы посчитали, что горит само здание вокзала, но это оказалось не так. В МЧС Башкирии сообщили о возгорании склада с горючим на улице Малая Силикатная. На место выдвинулись сотни сотрудников МЧС и спецтехника (включая пожарный поезд и катер). Позже на пожар прибыл мэр Уфы Мавлиев и опубликовал видео.

Причина пожара на складе ГСМ в Уфе

Пока слишком рано говорить о том, из-за чего началось возгорание. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и другие оперативные службы. Им предстоит выяснить предварительную версию, которую уже потом будут подтверждать.

Состояние пострадавших в пожаре на складе ГСМ в Уфе

По данным на утро 10 июня в огне пострадал как минимум один человек. Его доставили в уфимский ожоговый центр в тяжелом состоянии. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Как тушили пожар на складе ГСМ в Уфе

Возгораний такого масштаба в Уфе не было уже давно. Навскидку приходит только пожар в ТЦ «Меркурий» осенью 2022 года. Тем не менее, пожарным удалось сработать оперативно и эффективно. Специалисты ликвидировали открытое горение ближе к полуночи. Для этого им пришлось две пенные атаки на место возгорания. Всего на месте работали 114 человек личного состава МЧС и 30 единиц техники.

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