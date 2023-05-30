«Золотым» прокурорам – строгача! Московский суд вынес Олегу Горбунову и его подельникам приговор

Олега Горбунова задержали прямо в аэропорту, откуда он собирался лететь в Германию. Фото: Эмин Джафаров

В Москве завершился суд над «золотыми прокурорами» Башкирии. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, бывший первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов, экс-заместитель начальника управления прокуратуры Артур Шаретдинов, экс-прокурор Советского района Рамиль Гарифуллин, а также их подельники адвокат Рашид Сафеев, бизнесмены Феим Мухитов и Вадим Рамазанов были признаны виновными по куче уголовных дел. Среди вменяемых им статей и «получение взятки в крупном и особо крупном размере», и «посредничество во взяточничестве в крупном размере группой лиц по предварительному сговору», и «покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере» и, конечно, «злоупотребление должностными полномочиями». Все обвиняемые, в зависимости от своего «аппетита» и роли в совершенных преступлениях, получили внушительные сроки и штрафы.

Так, например, любитель секс-игрушек и молоденьких девочек Олег Горбунов ближайшие 17 лет проведет в колонии строгого режима, а еще будет обязан выплатить штраф в размере 40 млн рублей. Также экс-заместителя прокурора Башкирии лишили чина «государственный советник юстиции 3 класса» и запретили в течение 12 лет занимать руководящие должности в правоохранительных органах.

Приговор его протеже Рамилю Гарифуллину также впечатляет: 16 лет в колонии строгого режима, штраф в размере 25 млн рублей, лишение классного чина «старшего советника юстиции» и запрет на должность в правоохранительных органах с осуществлением функции представителя власти на 12 лет.

По версии силовиков, за покровительство Гарифуллин брал крупные взятки

Экс-заместитель начальника управления прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов получил 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, штраф в размере 20 млн рублей, лишение чина «старший советник юстиции». Ему не светит работа в прокуратуре в течении 5 лет после освобождения.

Что касается подельников, то адвокат Рашид Сафеев получил 8 лет «строгача» и штраф в размере 10 млн рублей. Вадим Рамазанов отправится в колонию строгого режима на 5 лет, а его штраф составляет 8 млн рублей. Что касается предпринимателя Феима Мухитова, его срок наказания – 7 лет строгача, а вот штраф он должен будет выплатить в размере 20 млн рублей.

ЗА ЧТО СУДИЛИ

Напомним, что впервые история, связанная с башкирской «прокурорской мафией», прогремела еще в сентябре 2018 года. Тогда с поличным во время получения пятимиллионной взятки задержали прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Во время обыска в его доме в поселке Зубово оперативники нашли предметы роскоши и наличные на общую сумму более 700 млн рублей. Помимо коттеджа, в собственности у прокурора с весьма скромной декларацией о доходах обнаружились дома на Павловке и в Сочи, а также 5 квартир.

Ни для кого не было секретом, что Гарифуллин был протеже Горбунова, поэтому, почуяв, что пахнет жареным, первый зампрокурора республики неожиданно написал заявление о своей отставке по выслуге лет. Заявление приняли, провожали Горбунова пышно и с почестями, а уже на следующий день задержали в московском аэропорту Шереметьево, откуда тот собрался лететь в Германию.

Горбунов, пользуясь своим служебным положением, мог переквалифицировать тяжкие статьи на более легкие

Тут и выяснилось, что экс-прокурора, оказывается, обвиняют в получении крупной взятки от бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. Вместе со своим подчиненным Артуром Шаретдиновым он получил от высокопоставленного чиновника взятку в размере 10 млн рублей. Напомним, речь идет об уголовном деле «исчезнувшего» миллиарда, таинственно потерявшегося при расселении ветхого и аварийного жилья. Во время расследования аферы следователи вышли на первого вице-мэра Уфы. За «небольшое» вознаграждение в размере 10 млн рублей Горбунов подписал отказ в возбуждении уголовного дела, но не смог пойти против Генеральной прокуратуры РФ, поэтому дело все же было возбуждено.

Получив зацепку, следователи начали раскручивать преступную цепочку: тут и выяснилось, что на счету «прокурорской мафии» как минимум несколько случаев, когда за взятку в размере от 5 до 20 млн рублей подписывались отказы в возбуждении уголовных дел.

В итоге следствие в отношении «золотых прокуроров» затянулось на 2 года. Еще столько же длился суд – в итоге, все участники уголовного дела получили по заслугам. Приговор еще в законную силу не вступил, поэтому вполне вероятен вариант, что осужденные будут подавать апелляцию, чтобы оспорить решение суда.