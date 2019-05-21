В Уфе в деле «золотого прокурора» появилась новая статья

В скандальном уголовном деле экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина добавился новый эпизод. «Золотому прокурору» предъявили обвинение в «получении взятки должностным лицом в особо крупном размере». Следствие полагает, что внушительную денежную сумму Гарифуллин требовал за помощь в устройстве к себе на работу знакомого помощника прокурора.

ПОЛМИЛЛИОНА ЗА РАБОТУ «ПОД КРЫЛОМ» НАЧАЛЬНИКА

Как рассказали в республиканском следственном комитете, в начале 2018 года к Гарифуллину обратились с щепетильной просьбой его знакомые. Помощнику прокурора из глубинки давно хотелось работать в большом городе, вот только возможности для перевода никак не представлялось. Гарифуллин с радостью согласился помочь, вот только за услугу потребовал вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Не имея на руках такой внушительной суммы денег, помощник прокурора был вынужден отказаться от затеи.

«Почему бы не помочь молодому поколению?» - подумал Рамиль Гарифуллин и урезал свой «гонорар» до 500 тысяч рублей. «Молодое поколение» наскребло нужную сумму, и передав деньги через знакомых, стало готовиться к переводу в прокуратуру Советского района. Вот только «золотой прокурор», смекнув, что изрядно продешевил, потребовал доплатить ему еще 100 тысяч рублей, мотивировав, что рискует собственной репутацией. Вот только денег у «протеже» больше не было, поэтому молодому человеку снова пришлось отказаться от своей заветной мечты.

- И вновь бывший прокурор снизил размер незаконного денежного вознаграждения до 50 тысяч рублей, на что помощник прокурора согласился и передал денежные средства через знакомых – рассказали в пресс-службе республиканского следкома. – В итоге Рамиль Гарифуллин незаконно обогатился на 550 тысяч рублей.

Откуда именно стало известно следователям о махинациях экс-прокурора – пока неизвестно. Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства правонарушения, а вот общий срок заключения, который грозит Гарифуллину, в случае если его вина будет доказана, может увеличиться еще на несколько лет.

Напомним, что экс-прокурора Советского района задержали сотрудники ФСБ в собственном кабинете во время получения пятимиллионной взятки. Гарифуллину тут же предъявили обвинение и заключили под стражу. При обыске, вопреки доходной декларации, у бывшего прокурора обнаружили крупную сумму денег и дорогой внедорожник, а также выяснили, что в его владении находится недвижимое имущество в Башкирии, Москве и Сочи.