Против экс-прокурора Олега Горбунова возбудили новое уголовное дело за взяточничество

Вчера, 6 марта, суд продлил содержание под стражей бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова.

Напомним, что экс-высокопоставленного силовика обвиняют во получении десятимиллионной взятки от бывшего мэра Уфы Александра Филиппова за отказ от возбуждения уголовного дела по истории «исчезнувшего миллиарда» при расселении ветхого и аварийного жилья.

Сразу же после ареста Горбунова стали всплывать многие нелицеприятные подробности из его служебной биографии. Якобы найденные секс-игрушки и латексные костюмы, найденные при обыске в рабочем сейфе, информация об интимной связи с несовершеннолетней любовницей, коллективное письмо от прокуроров республики на имя Юрия Чайки, в котором они жаловались на произвол со стороны первого заместителя прокурора Башкирии – к этому внушительному списку добавилась еще одна интересная история, связанная с чеченской диаспорой в Уфе.

«ХУЛИГАНСТВО» ВМЕСТО «ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕГО СМЕРТЬ»

Не секрет, что Горбунов в свое время тесно «дружил» с печально знаменитым экс-прокурором Советского района Рамилем Гарифуллиным, и именно под его покровительством заминались многие уголовные дела или переквалифицировались с тяжелой на более легкие статьи.

Как стало известно «Комсомольской правде - Уфа» от собственного источника, ярким примером недобросовестной работы вышеуказанных представителей надзорного ведомства стала история, произошедшая еще в 2016 году.

В одном из уфимских кафе произошла драка между уроженцем Азербайджана и чеченцем. Силы оказались неравными, и гость из Азербайджана скончался в реанимации. Дело расследовал центральный межрайонный следственный отдел по Уфе, и тогда драчуну вменили «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как рассказал источник "Комсомольской правде-Уфа" источник, обвинительное заключение отправилось на подписание в прокуратуру, но вскоре вернулось с требованием от прокурора Гарифуллина переквалифицировать статью на более «легкую» - «хулиганство». Следователи тогда пошли на поводу у прокурора, зная на редкость злопамятный характер Гарифуллина, вот только суд вернул дело обратно с разгромным определением: статья 111, часть 4 – и никак на хулиганство не тянет.

Горбунов, пользуясь своим служебным положением, мог переквалифицировать тяжкие статьи на более легкие

И снова дело отправляется в следственный отдел, и снова Гарифуллин его не подписывает. В суд оно уже отправилось только после подписания в республиканской прокуратуре. И даже тогда регулярно приходили требования, подписанные лично Олегом Горбуновым, вернуть дело на дополнительное расследование. В итоге, суд все же приговорил жителя Северного Кавказа к восьми годам лишения свободы.

И тут началось самое интересное, как рассказывает собеседник "Комсомольской правды-Уфа" Когда было утверждено обвинительное заключение, у Гарифуллина началась дикая паника. Очевидцы, работавшие с ним в одном отделе, вспоминали, что он ходил сам не свой и очень нервничал.

А вскоре выяснилась и причина беспокойства районного прокурора. По данным источника, чеченская диаспора собрала семь миллионов рублей и якобы пришла к Горбунову с просьбой не допустить вменения убийства. Три миллиона, по словам собеседника, из них предназначалось лично Горбунова за его "услугу". А вот исполнителем «заказа» якобы выступил непосредственно «пешка» Горбунова – Рамиль Гарифуллин, который потом отчаянно строчил требования с просьбой вернуть дело на дорасследование.

- Между прочим, за невыполнение «договора» чеченцы пообещали «поставить на нож» исполнителя, - поясняет собеседник «КП-Уфа». – Надо было видеть этого несчастного Гарифуллина, как он переживал. Его коллеги даже подумывали о выделении ему государственной охраны. А когда суд состоялся, Гарифуллин и вовсе пропал на несколько дней. Все подумали, что он сбежал из Башкирии и теперь где-нибудь скрывается, но ничего, как-то потом замялось дело.

И вот сейчас скандальную историю расследуют сотрудники УФСБ, которые возбудили против Олега Горбунова, двух посредников во взяточничестве и собственного того, кто эту взятку предложил. Официальный комментарий от республиканского следственного комитета получить не удалось, поскольку делом занимается Центральный аппарат следственного комитета РФ.

«Комсомольская правда –Уфа» продолжает следить за развитием событий.