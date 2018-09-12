Горничная, личный водитель и миллионы под матрасом: подробности жизни задержанного прокурора из Уфы

СЕГОДНЯ 10:17 2018-09-12T10:48:25+03:00

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Имущество уфимского прокурора, подозреваемого в получении взятки в пять миллионов рублей, оценили в 0,7 миллиарда рублей.

ТАЙНИК В ДОМЕ

Напомним, что информация о задержании прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина появилась поздним вечером в понедельник, 10 сентября. По данным регионального управления ФСБ, 44-летнего прокурора самого «жирного» района Уфы задержали при получении денег прямо на рабочем месте.

По предварительным данным, подсобить силовикам в поимке подозреваемого мог депутат уфимского Горсовета Вадим Рамазанов. Согласно оперативной информации, «разработка» прокурора заняла несколько месяцев.

По данным портала ProUfu.ru, старший советник юстиции Гарифуллин устроил в своем жилище настоящий склад богатств. Одной «налички» в частном доме прокурора в пригородном Зубово обнаружили более 180 миллионов рублей. Все имущество «башкирского Захарченко», по предварительным данным, оценили в 0,7 миллиарда рублей. Прокурор мог позволить для своих детей частную школу с оплатой обучения в 50 тысяч за каждого, нанять горничную для своего большого дома, а также личного водителя для поездок с окладами в 25 тысяч в месяц у обоих. Также издание сообщает, что в имушестве у Гарифуллина помимо основного дома есть еще два дома (в Павловке и Сочи), а также пять квартир.

Собственные источники «Комсомолки» информацию о богатствах не подтверждают. Делом занимаются федеральные оперативники и якобы пока обысков в доме Гарифуллина не проводилось.

СКРОМНЫЙ ПРОКУРОР

Примечательно, что согласно официальной информации, задекларированный годовой доход прокурора в 2017 году составил лишь 1,4 миллиона рублей. Супруга Гарифуллина задекларировала примерно такую же сумму. Официально, из имущества у «скромной» семьи из четырех человек (муж, жена и два сына – прим. ред.) числится квартира, коттедж, участок и китайский автомобиль «Datsun».

По непроверенной пока информации, из кабинета Гарифуллина достали сейф, в котором хранились видеозаписи с установленных в помещении камер – по всей видимости, прокурор вел свои «неофициальные» дела с особой аккуратностью.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Сейчас расследованием занимаются сразу три структуры – Следком, Управление ФСБ и Прокуратура в лице отдела собственной безопасности.

А БЫЛ ЛИ ДЕПУТАТ?

О втором находящемся в одном помещении с задержанным прокурором известно не так много. Вадим Рамазанов – депутат четвертого созыва Горсовета Уфы. Помимо работы народным избранником, мужчина занимает пост заместителя директора компании «Регион-тендер». Годовой заработок депутата составляет лишь 480 тысяч рублей. Из недвижимого имущества у мужчины есть квартира, несколько участков и жилой дом.

В уфимском Горсовете объяснили, что официальная информация о задержании депутата им не поступала.