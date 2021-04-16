Что сейчас известно о «золотых прокурорах» Башкирии Олеге Горбунове и его подельниках

Горбунова задержали в московском аэропорту, откуда он собирался в Германию. Фото: Эмин Джафаров

Недавно в Башкирии прогремел скандал – у экс-начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова прокурорская проверка обнаружила недвижимость и дорогие внедорожники на общую сумму около 44 млн рублей, а вот доходы, на которые эти богатства куплены, он объяснить не смог. Ильдуса Шайбакова сразу же окрестили «золотым гаишником» - по аналогии с «золотыми прокурорами» Олегом Горбуновым и Рамилем Гарифуллиным. В отношении последних уже два года идет следствие, и лишь недавно уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд. Напомним, а что сейчас известно о судьбе знаменитой «прокурорской мафии»?

ЗАДЕРЖАЛИ В АЭРОПОРТУ

В октябре бывшего первого заместителя прокурора республики задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Шереметьево, откуда он намеревался сбежать за границу. Олега Горбунова обвинили в получении многомиллионной взятки и отправили в следственный изолятор, где ранее уже оказались его подельники: бывший заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Артур Шаретдинов и экс-прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин. Также в махинациях оказались замешаны бывший депутат уфимского горсовета Вадим Рамазанов, предприниматель Феим Мухитов и адвокат Рашид Сафеев.

Почти два года шло расследование уголовного дела против «прокурорской мафии». И вот 2 апреля, наконец, началось его рассмотрение в Бабушкинском районном суде Москвы. Изначально сообщалось, что суд будет проходить в другом регионе, что исключить вариант сочувствия или дружеских связей с местными судьями.

За внушительное вознаграждение Горбунов мог подписать отказ в возбуждении уголовного дела

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Конец эпохи «прокурорской мафии» начался с ареста прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, которого задержали с поличным во время получения крупной взятки, а после обыска в доме обнаружились несметные богатства на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Ни для кого не было секретом, что Гарифуллин был протеже Горбунова, поэтому, почуяв, что пахнет жареным, первый зампрокурора республики неожиданно написал заявление о своей отставке по выслуге лет. Провожали Горбунова с почестями, назначив выходное пособие в почти 4,5 млн рублей.

Когда на следующий день экс-прокурора задержали в Шереметьево, откуда он собирался лететь в Германию, выяснилось, что ему вменяется получение крупной взятки от бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. Вместе со своим подчиненным Артуром Шаретдиновым он получил от чиновника 10 млн рублей за отказ от возбуждения уголовного дела. Напомним, что тогда следователи проводили проверку по делу «исчезнувшего миллиарда» при расселении ветхого и аварийного жилья. Подозреваемым в этой афере следствие называло именно первого вице-мэра башкирской столицы.

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ОТ ЧЕЧЕНСКОЙ ДИАСПОРЫ

Конечно, Горбунов подписал постановление об отказе, вот только уголовное дело с помощью Генпрокуратуры России все же возбудили. А вскоре всплыла и схема, по которой коррупционеры в погонах за весьма немаленькое (от 5 до 20 млн) вознаграждение выписывали отказ в возбуждении уголовных дел. Случались, конечно, и проколы. Например, в 2016 году чеченская диаспора заплатила Рамилю Гарифуллину и Олегу Горбунову семь миллионов рублей, чтобы против одного из их соотечественников, убившего в драке человека, возбудили уголовное дело не по «причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», а по более легкой статье «хулиганство». Вот только суд в итоге приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы, а разозленная диаспора еще долго угрожала «поставить на нож» исполнителя (Рамиля Гарифуллина, который в своем районном отделе занимался утверждением уголовного дела) за неисполнение договора. Тогда ситуацию удалось замять.

Сейчас экс-прокурорам грозит внушительный реальный срок. Самому любителю молоденьких девочек, плеток и латексных костюмов Горбунову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, его подчиненным Артуру Шаретдинову и Рамилю Гарифуллину за взятку в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями также грозит до 15 лет. Сейчас их судьба решается на судебных слушаниях.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.