Первого заместителя прокурора Башкирии арестовали по обвинению во взяточничестве

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-29T16:53:52+03:00

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Масштабная «чистка» башкирской прокуратуры продолжается. На днях стало известно, что бывшего первого заместителя прокурора республики задержали по подозрению в получении многомиллионной взятки. 27 октября состоялся суд, на котором избрали меру пресечения в отношении Олега Горбунова – его арестовали на два месяца.

Кто же такой – бывший зампрокурора Башкирии, и почему его называют «серым кардиналом» надзорного ведомства республики, разбиралась «Комсомольская правда - Уфа».

«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ПРОКУРАТУРЫ»

Бывший зампрокурора Башкирии Олег Горбунов родился в 1969 году в Пензенской области. Карьеру в надзорном ведомстве он начал в 1995 году, окончив один из самых престижных юридических вузов страны – Саратовскую государственную академию права.

Согласно официальной биографии, первым местом службы Горбунова стал город Ульяновск. Там он на протяжении трех лет трудился старшим помощником прокурора Железнодорожного района. В 1998 году он стал государственным обвинителем в судах уголовной коллегии Ульяновской области.

Первый «карьерный прорыв» у Олега Горбунова случился в октябре 1999 года, когда его назначили прокурором Чердаклинского района Ульяновской области. На этом посту он проработал два года, после чего в его жизни произошел второй «карьерный скачок» - в октябре 2001 года Горбунов стал замначальника управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе. Вплоть до своего назначения в Башкирию, он работал в сфере надзора за исполнением федерального законодательства.

В 2009 году Олега Горбунова назначили первым заместителем прокурора Башкирии. К тому моменту он уже был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и знаком отличия «За верность закону» 3 степени.

За 23 года службы первый зампрокурора Башкирии получил несколько ведомственных наград

ХОРОШИЕ ДРУЗЬЯ

По версии информированных собеседников «КП-Уфа», в свое время Олег Горбунов был наставником главного прокурора Башкирии Андрея Назарова. В силу различных обстоятельств и перипетий нелегкой прокурорской судьбы, девять лет назад он стал подчиненным своего «ученика». По словам сразу нескольких собеседников, знакомых с ситуацией, Горбунова и Назарова связывали дружеские отношения.

По мнению собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, Олег Горбунов считался протектором интересов другого сотрудника надзорного ведомства – прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Не так давно он был задержан сотрудниками ФСБ в собственном кабинете при попытке получения взятки в размере 5,5 млн рублей. Именно с его задержанием многие связывали «конец эпохи Горбунова» в башкирской прокуратуре.

ДЕЛО «ЗОЛОТОГО ПРОКУРОРА»

За свою карьеру Рамиль Гарифуллин успел поработать в качестве прокурора сначала Уфимского района Башкирии, а затем и Советского района Уфы. Целый ряд собеседников «КП-Уфа» называют его протеже Олега Горбунова. По версии информированных источников, именно Горбунов осуществлял «прикрытие» Гарифуллину во всех его «начинаниях». А прикрывать тыл было от чего – после его задержания, у него в доме, якобы, были обнаружены доказательства владения недвижимым имуществом на 1,7 млрд рублей.

Казалось бы, причем здесь Олег Горбунов? Стоит отметить, что сразу после ареста РамиляГарифуллина в некоторых СМИ появилась информация о том, что стул зашатался и под самим Горбуновым. Издание «Рroufu» неоднократно писало, что первый зампрокурора республики находится «в разработке» сотрудников Генпрокуратуры России. Как оказалось, эта информация подтвердилась.

ПОЧЕТНАЯ ОТСТАВКА

По словам знакомых с ситуацией собеседников «КП-Уфа», после предъявления обвинений Гарифуллину, Горбунов смекнул, что пора уходить на пенсию. В конце октября 2018 года он написал рапорт об отставке. 26 октября должен был стать его последним рабочим днем в правоохранительных органах.

Чуть раньше в сеть попал любопытный документ – подписанный рапорт об отставке Горбунова. Согласно этой бумаге, первый заместитель прокурора Башкирии уходил на пенсию с почетом и уважением. За выслугу лет ему должны были выплатить двадцать должностных окладов и назначить пенсию. Согласно официальной декларации о доходах, его месячная зарплата было порядка 220 тысяч рублей в месяц. Путем нехитрых подсчетов получается, что выходное пособие Горбунова составило около 4,431 млн рублей.

Однако первый зампрокурора Башкирии, похоже, почуял неладное и 26 октября попытался покинуть страну. В тот же день стало известно, что его задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Шереметьево, когда тот хотел улететь в Германию.

- Заместителем Председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя прокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова и заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью указанной прокуратуры Артура Шаретдинова. Они подозреваются в получении взятки, - заявила тогда официальный представитель СКР Светлана Петренко.

ДЕЛО БЫВШЕГО ВИЦЕ-МЭРА

Поводом для задержания, а затем и ареста Олега Горубунова стали подозрения вполучении взятки от бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. По данным следствия, в прошлом году Олег Горбунов и его коллега Артур Шаретдинов получили отФилиппова 10 млн рублей за отказ от возбуждения уголовного дела в отношении последнего. Тогда правоохранительные органы проводили проверку по делу «исчезнувшего миллиарда» при расселении ветхого и аварийного жилья. Подозреваемым в этой афере следствие называло именно первого вице-мэра башкирской столицы.

Несмотря на постановление об отказе, подписанного Горбуновым, уголовное дело все-таки возбудили. Для этого понадобилось вмешательство Генпрокуратуры России. На сегодняшний день, скандальное дело, с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

ЛЕГЕНДЫ О МОЛОДЫХ ЛЮБОВНИЦАХ

Как оказалось, Олег Горбунов «засветился» не только в громком деле с многомиллионной взяткой. Например, в интернете гуляет копия коллективного обращения сотрудников башкирской прокуратуры от 2015 года, адресованная лично генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Они открыто заявляли, что «устали терпеть произвол» первого заместителя главы надзорного ведомства, и просили отстранить его от должности.

Эту девушку называли предполагаемой любовницей Горбунова

- Мы являемся молодыми сотрудниками прокуратуры республики. Необходимо прямо сказать о том, что ситуация в нашей прокуратуре катастрофическая. Всю власть захватил первый заместитель прокурора Горбунов, который считает прокуратуру своей вотчиной, а нас своими слугами. Основной целью работы прокуратуры республики стало обслуживание интересов Горбунова, - говорится в тексте обращения.

Больше всего прокуроров возмущал факт наличия у Горбунова несовершеннолетней любовницы, в то время как семья и дети его находились в Ульяновске. В качестве доказательства они приводили фотографии, на которых человек, весьма похожий на Олега Горбунова, находится в компании полуобнаженных молодых девушек из стриптиз-шоу. На другой фотографии он обнимает молодую рыжеволосую красавицу, а на третьей фото девушка хвастается огромным букетом роз, подаренным ухажером.

- По нашему мнению, связь Горбунова с малолетней заслуживает того, чтобы по данному факту было возбуждено уголовное дело. Девушка не скрывает свою давнюю близкую связь с Горбуновым, и всячески пользуется этим. Например, она избила известного уфимского адвоката Ларису Черкунову. Все материалы дела говорят о том, что у следователей были все основания для возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетней. Однако дело не было возбуждено, потому что на это было прямое указание первого заместителя прокурора республики Горбунова, — сообщается в письме к Юрию Чайке.

Как рассказал «КП-Уфа» собственный информированный источник, у Горбунова и впрямь была слабость к молоденьким худосочным девушкам. Во всяком случае, человек, очень похожий на бывшего зампрокурора, очень часто посещал один из элитных уфимских ресторанов в компании сначала одной юной нимфы, потом другой.

На фото: Похожий на Олега Горбунова человек в окружении молодых красавиц

- Он вел себя всегда очень скромно, практически никогда не употреблял алкоголь, предпочитая кальян и компот. Зато всегда оставлял щедрые чаевые для всего персонала, так что все воспринимали его визит как настоящий праздник, - рассказывает источник. – А вот пассии его вели себя высокомерно, много пили и заказывали самые дорогие блюда.

ИСТОРИЯ СО СТРЕЛЬБОЙ НА «ШКОЛЬНОЙ»

Еще одна скандальная история с участием якобы Олега Горбунова произошла в июне 2010 года. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на остановке «Школьная» некий гражданин, находящийся в абсолютно невменяемом от алкоголя состоянии, и при этом, управляя внедорожником «Мицубиси Паджеро», угрожает пистолетом водителю «Хонды», которого до этого «подрезал» на трассе. Прибывшие на место происшествия правоохранители хотели задержать смутьяна, но тот представился заместителем прокурора республики, а потому его сначала доставили в отдел, но вскоре историю замяли.

- Официально он стрелял из травматического оружия, но на самом деле это был именной пистолет Макарова, - рассказал «КП-Уфа» собственный источник. – Уже через неделю он спокойно вышел на работу, будто ничего и не происходило.

Сообщалось, что в интернет даже была выложена видеозапись скандального инцидента, но вскоре ее изъяли из открытого доступа.

- Как же так произошло, что такое громкое преступление вдруг оказалось бесследно исчезнувшим?! Это факт один из примеров использования своего служебного положения Горбуновым в своих интересах, - возмущались горожане в разделе обращений в блоге бывшего главы республики Рустэма Хамитова.

АРЕСТОВАЛИ НА ДВА МЕСЯЦА

Кажется, просьбы всех недовольных «самовластием» Олега Горбунова были услышаны. В субботу, 27 октября, Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и арестовал бывшего первого заместителя прокурора Башкирии. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. И если его вина будет доказано, бывшему прокурору может грозить до 15 лет заключения.

- Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Горбунова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 декабря, - цитирует «Интерфакс» решение судьи Артура Карпова.

Следователь в суде делал упор на то, что Горбунов знал, что ему грозит уголовное преследование, а потому решил скрыться за границей. Озвучивались доводы, что если бывший зампрокурора останется на свободе, то может избавиться от своего имущества или симулировать заболевания, чтобы лечь в больницу и не участвовать в следственных действиях.

Стоит отметить, что прокурор не поддержал позицию следователя и настаивал на более мягкой мере пресечения для своего бывшего коллеги: ведь Горбунов не пытался противодействовать следствию и даже сам прилетел в Москву для проведения следственных мероприятий.

- Я полагаю, что любая более мягкая мера пресечения позволит объективному проведению следствия. Я против выбора столь тяжелой меры пресечения, - заявил прокурор, а также отметил, что изначально протокол задержания был оформлен с нарушениями. Мол, как протокол оформлен на подозреваемого, а Горбунов находился уже в статусе обвиняемого.

Кстати, сам бывший первый заместитель прокурора Башкирии в суде также просил для себя избрания другой меры пресечения, аппелируя тем, что у него есть семья, двое несовершеннолетних детей, да и вообще никуда он скрываться не собирается, препятствовать следствию тоже не будет.

В ближайшее время защита обвиняемого намерена обжаловать решение Басманного суда Москвы.