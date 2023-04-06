«Она просто хотела дружить»: подробности школьной поножовщины, которую устроила семиклассница в Башкирии

Одноклассники девочек отрицают, что между ними были конфликты. Фото носит исключительно иллюстративный характер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии семиклассница принесла в школу нож и порезала двух своих одноклассниц 13 и 14 лет. К счастью, девочки получили лишь легкие царапины, и их жизни сейчас ничего не угрожает. Сама же школьница заявила, что едва ли не с первого класса подвергалась травле, поэтому решила наказать своих обидчиц. «Комсомолка» пообщалась с одноклассниками и знакомыми участников этой истории и выяснила, что ей предшествовало.

«ПОВСЮДУ БЫЛО МНОГО КРОВИ»

Инцидент произошел 5 апреля в обычной школе в селе Иглино. Как рассказывают очевидцы, едва только прозвенел звонок на урок, поэтому учителя не было в классе, и ребята занимались своими делами. Также вскоре было опубликовано видео с камер видеонаблюдения, установленных в классе. На нем видно, как девочка сидит на предпоследней парте, к ней обращаются другие школьницы. По всей видимости, девочки сказали ей что-то обидное, потому ученица достает из-под парты заранее принесенный нож и бросается на своих обидчиц. Удивительно, что одноклассники даже не сразу поняли, что происходит, поэтому не попытались предотвратить конфликт. В итоге обе школьницы получили травмы – у одной оказалась резаная рана руки, другая получила порез на спине. К счастью, раны оказались неглубокими – в больнице их осмотрели врачи, и после оказания первой помощи отпустили домой.

– Повсюду было много крови. Я видела, как одну девочку выводили. А другие рассказали, что в классе одна девочка порезала другую, – рассказывают ученики школы №2.

– Конечно, мы все испугались. Хотя кровь быстро вытерли, все равно было страшно. Все были в шоке и суетились, - описывает происходящее другая школьница.

– Вот уже урок начался, мы все уже сидим, приготовились. Она резко достает нож и ударяет меня. Я успела сгруппироваться, не сильно почувствовала удар и сразу убежала, – поделилась позже с журналистами сама пострадавшая семиклассница.

ЧТО ГОВОРЯТ СЛЕДОВАТЕЛИ

По словам очевидцев, остановить 13-летнюю Камиллу С. (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – Ред.) смогли только подоспевшие преподаватели. Вскоре приехали полицейские, следователи и представители прокуратуры, а также родители пострадавших школьниц. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины, обстоятельства и мотивы случившегося.

– Также будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечающих за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сотрудников школы, в которой произошло происшествие, и родителей детей. Кроме того, надзорным ведомством взяты на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, – заявили в региональной прокуратуре.

Кроме того, инцидентом заинтересовались и в Курултае Башкирии. По поручению председателя республиканского парламента Константина Толкачева, в истории будет разбираться глава рабочей группы по вопросу профилактики случаев травли в детских коллективах Тамара Тансыккужина. Депутат уже провела встречи с представителями отдела образования района и администрации школы, чтобы выяснить причины произошедшего.

– Ситуация находится под пристальным вниманием. Пострадавшие подростки находятся под наблюдением. С девочкой сейчас также работают врачи, психологи. Рабочая группа всесторонне изучает произошедшее. В этой истории больше, чем две стороны. Чтобы конфликт разрешился экологично для всех детей, будет проводиться работа со всем классом и родителями, а также с педагогами. С этой целью из Уфы в Иглино будет направлена группа квалифицированных психологов из республиканского центра помощи «Семья». Прорабатывается вопрос о развитии в школе службы школьной медиации, которая поможет разрешать возникающие конфликты на раннем этапе, - добавил Константин Толкачев.

«ДЕВЧОНКИ САМИ МОГЛИ СПРОВОЦИРОВАТЬ КОНФЛИКТ»

По предварительным данным, причиной кровавой расправы стал давний конфликт между школьницами. Сама Камилла заявила в беседе с правоохранителями, что одноклассницы ее задирали едва ли не с первого класса, она долго терпела все их издевательства, а потом, мол, «нервы сдали». Также выяснилось, что школьница действительно испытывала серьезный стресс и даже в течение последнего года находилась на контроле у педагога-психолога, который вел с ней профилактическую работу.

А вот одноклассники девочек в беседе с «Комсомолкой» отмечают, что особой неприязни между подростками они не замечали.

– Лично я не замечала травли в ее отношении. Просто у нее была своя компания друзей, у тех девочек своя. Каких-то стычек между ними я не помню, поэтому я не понимаю, что на нее нашло. У Камиллы были свои две подруги, они общались по разным компаниям, - недоумевает одноклассница Камиллы и пострадавших школьниц.

– Да не было такого, чтобы они жестко конфликтовали. Вроде Камилла с ними дружить хотела, а они нет. Вот она и обиделась. В любом случае, мы все в огромном шоке, - добавляет еще один ученик 7 класса.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что пострадавшие девочки сами могли спровоцировать конфликт, ведь случай травли с их стороны, якобы, уже не первый.

- Моя близкая подруга училась раньше с ними в одном классе. Эти две девочки над ней постоянно издевались – толкали, ставили подножки. В общем, ей даже пришлось перевестись из-за них в другую школу. Говорят, на них пытались жаловаться, но там непростые родители, поэтому просто никто не стал разбираться в ситуации, - убежден ученик соседней школы Руслан С. – Лично мне очень жаль Камиллу – сил ей, чтобы пережить все это и не сломаться.

Родители пострадавших учениц и мама самой Камиллы пока на наши запросы о беседе не ответили. Как только нам удастся выяснить их мнение о сложившейся ситуации, мы обязательно его опубликуем.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.