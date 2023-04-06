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Происшествия6 апреля 2023 11:56

«Она просто хотела дружить»: подробности школьной поножовщины, которую устроила семиклассница в Башкирии

Знакомые нападавшей утверждают, что над девочкой часто насмехались
Инга НОВИЦКАЯ
Одноклассники девочек отрицают, что между ними были конфликты. Фото носит исключительно иллюстративный характер

Одноклассники девочек отрицают, что между ними были конфликты. Фото носит исключительно иллюстративный характер

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии семиклассница принесла в школу нож и порезала двух своих одноклассниц 13 и 14 лет. К счастью, девочки получили лишь легкие царапины, и их жизни сейчас ничего не угрожает. Сама же школьница заявила, что едва ли не с первого класса подвергалась травле, поэтому решила наказать своих обидчиц. «Комсомолка» пообщалась с одноклассниками и знакомыми участников этой истории и выяснила, что ей предшествовало.

«ПОВСЮДУ БЫЛО МНОГО КРОВИ»

Инцидент произошел 5 апреля в обычной школе в селе Иглино. Как рассказывают очевидцы, едва только прозвенел звонок на урок, поэтому учителя не было в классе, и ребята занимались своими делами. Также вскоре было опубликовано видео с камер видеонаблюдения, установленных в классе. На нем видно, как девочка сидит на предпоследней парте, к ней обращаются другие школьницы. По всей видимости, девочки сказали ей что-то обидное, потому ученица достает из-под парты заранее принесенный нож и бросается на своих обидчиц. Удивительно, что одноклассники даже не сразу поняли, что происходит, поэтому не попытались предотвратить конфликт. В итоге обе школьницы получили травмы – у одной оказалась резаная рана руки, другая получила порез на спине. К счастью, раны оказались неглубокими – в больнице их осмотрели врачи, и после оказания первой помощи отпустили домой.

– Повсюду было много крови. Я видела, как одну девочку выводили. А другие рассказали, что в классе одна девочка порезала другую, – рассказывают ученики школы №2.

– Конечно, мы все испугались. Хотя кровь быстро вытерли, все равно было страшно. Все были в шоке и суетились, - описывает происходящее другая школьница.

– Вот уже урок начался, мы все уже сидим, приготовились. Она резко достает нож и ударяет меня. Я успела сгруппироваться, не сильно почувствовала удар и сразу убежала, – поделилась позже с журналистами сама пострадавшая семиклассница.

ЧТО ГОВОРЯТ СЛЕДОВАТЕЛИ

По словам очевидцев, остановить 13-летнюю Камиллу С. (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – Ред.) смогли только подоспевшие преподаватели. Вскоре приехали полицейские, следователи и представители прокуратуры, а также родители пострадавших школьниц. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины, обстоятельства и мотивы случившегося.

– Также будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечающих за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сотрудников школы, в которой произошло происшествие, и родителей детей. Кроме того, надзорным ведомством взяты на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, – заявили в региональной прокуратуре.

Кроме того, инцидентом заинтересовались и в Курултае Башкирии. По поручению председателя республиканского парламента Константина Толкачева, в истории будет разбираться глава рабочей группы по вопросу профилактики случаев травли в детских коллективах Тамара Тансыккужина. Депутат уже провела встречи с представителями отдела образования района и администрации школы, чтобы выяснить причины произошедшего.

– Ситуация находится под пристальным вниманием. Пострадавшие подростки находятся под наблюдением. С девочкой сейчас также работают врачи, психологи. Рабочая группа всесторонне изучает произошедшее. В этой истории больше, чем две стороны. Чтобы конфликт разрешился экологично для всех детей, будет проводиться работа со всем классом и родителями, а также с педагогами. С этой целью из Уфы в Иглино будет направлена группа квалифицированных психологов из республиканского центра помощи «Семья». Прорабатывается вопрос о развитии в школе службы школьной медиации, которая поможет разрешать возникающие конфликты на раннем этапе, - добавил Константин Толкачев.

«ДЕВЧОНКИ САМИ МОГЛИ СПРОВОЦИРОВАТЬ КОНФЛИКТ»

По предварительным данным, причиной кровавой расправы стал давний конфликт между школьницами. Сама Камилла заявила в беседе с правоохранителями, что одноклассницы ее задирали едва ли не с первого класса, она долго терпела все их издевательства, а потом, мол, «нервы сдали». Также выяснилось, что школьница действительно испытывала серьезный стресс и даже в течение последнего года находилась на контроле у педагога-психолога, который вел с ней профилактическую работу.

А вот одноклассники девочек в беседе с «Комсомолкой» отмечают, что особой неприязни между подростками они не замечали.

– Лично я не замечала травли в ее отношении. Просто у нее была своя компания друзей, у тех девочек своя. Каких-то стычек между ними я не помню, поэтому я не понимаю, что на нее нашло. У Камиллы были свои две подруги, они общались по разным компаниям, - недоумевает одноклассница Камиллы и пострадавших школьниц.

– Да не было такого, чтобы они жестко конфликтовали. Вроде Камилла с ними дружить хотела, а они нет. Вот она и обиделась. В любом случае, мы все в огромном шоке, - добавляет еще один ученик 7 класса.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что пострадавшие девочки сами могли спровоцировать конфликт, ведь случай травли с их стороны, якобы, уже не первый.

- Моя близкая подруга училась раньше с ними в одном классе. Эти две девочки над ней постоянно издевались – толкали, ставили подножки. В общем, ей даже пришлось перевестись из-за них в другую школу. Говорят, на них пытались жаловаться, но там непростые родители, поэтому просто никто не стал разбираться в ситуации, - убежден ученик соседней школы Руслан С. – Лично мне очень жаль Камиллу – сил ей, чтобы пережить все это и не сломаться.

Родители пострадавших учениц и мама самой Камиллы пока на наши запросы о беседе не ответили. Как только нам удастся выяснить их мнение о сложившейся ситуации, мы обязательно его опубликуем.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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