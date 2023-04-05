Фото: СК Башкирии

Днем 5 апреля в школе в селе Иглино в Башкирии 13-летняя девочка напала с ножом на двух ровесниц, которые ее травили.

Из-за чего произошло нападение в школе в Иглино

Пострадавшие школьницы 13 и 14 лет получили травмы. Девочек доставили в больницу, там им была оказана медицинская помощь. В пресс-службе регионального Минздрава «КП-Уфа» рассказали, что пострадавшие семиклассницы в настоящее время находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.

Согласно предварительным данным, происшествие в школе села Иглино могло возникнуть из-за произошедшего ранее конфликта.

Нападение в школе в Иглино – что известно на данный момент

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также следователи и криминалистs из местного отдела СК. Правоохранители работают с нападавшей, устанавливают мотивы ее действий, а также все обстоятельства и причины произошедшего. В целях координации деятельности правоохранительных органов, сообщает пресс-служба республиканкой прокуратуры, на место прибыл прокурор Иглинского района Марсель Максютов.

– В ходе комплекса надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сотрудников школы, в которой произошло происшествие, и родителей детей. Кроме того, надзорным ведомством взяты на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, – заявила прокуратура региона.

По поручению председателя парламента Башкирии Константина Толкачева на место выедет глава рабочей группы по вопросу профилактики случаев травли (буллинга) в детских коллективах Тамара Тансыккужина.

Депутат проведет встречи с представителями отдела образования района и администрации школы, чтобы выяснить причины произошедшего.

– Данный инцидент станет предметом обсуждения на следующем заседании рабочей группы. Также в Госсобрание приглашены представители Министерства образования республики, – сообщила пресс-служба Государственного Собрания Башкирии.