В Башкирии 13-летняя школьница ранила ножом 2 одноклассниц на перемене

Фото: СК Башкиири

Сегодня днем, 5 апреля, в Иглинском районе Башкирии 13-летняя школьница изрезала ножом своих одноклассниц. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в школьном классе в селе Иглино. Согласно предварительным данным, ученица седьмого класса набросилась с ножом на своих одноклассниц 13 и 14 лет из-за ранее произошедшего конфликта. Девочек доставили в больницу, там им была оказана медицинская помощь.

– На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые в настоящее время работают с предполагаемой правонарушительницей. Все обстоятельства происшествия уточняются, – сообщает МВД.