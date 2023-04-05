Фото: Рустем АХУНОВ

Депутаты Курултая Башкирии проведут заседание в связи с нападением 13-летней школьницы на одноклассниц в Иглинском районе республики. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного Собрания.

ЧП случилось сегодня, 5 апреля, в селе Иглино. Согласно предварительным данным, ученица седьмого класса набросилась с ножом на своих одноклассниц 13 и 14 лет из-за ранее произошедшего конфликта. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Пострадавших девочек доставили в больницу, их состояние оценивается как стабильное. Прокуратура Башкирии организовала проверку по данному ЧП.

По поручению председателя парламента Башкирии Константина Толкачева на место выедет глава рабочей группы по вопросу профилактики случаев травли (буллинга) в детских коллективах Тамара Тансыккужина.

Депутат проведет встречи с представителями отдела образования района и администрации школы, чтобы выяснить причины произошедшего.

– Данный инцидент станет предметом обсуждения на следующем заседании рабочей группы. Также в Госсобрание приглашены представители Министерства образования республики, – сообщила пресс-служба Государственного Собрания Башкирии.