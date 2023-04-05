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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 11:55

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии школьниц, на которых напала одноклассница

Инцидент случился в селе Иглино
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии девочек, которых изрезала ножом 13-летняя одноклассница.

ЧП случилось сегодня, 5 апреля, в селе Иглино. Согласно предварительным данным, ученица седьмого класса набросилась с ножом на своих одноклассниц 13 и 14 лет из-за ранее произошедшего конфликта. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Пострадавших девочек доставили в больницу.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе регионального Минздрава, пострадавшие школьницы находятся в настоящее время в стабильном состоянии, им оказывается необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.