Минздрав Башкирии рассказал о состоянии школьниц, на которых напала одноклассница

Фото: Рустем АХУНОВ

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии девочек, которых изрезала ножом 13-летняя одноклассница.

ЧП случилось сегодня, 5 апреля, в селе Иглино. Согласно предварительным данным, ученица седьмого класса набросилась с ножом на своих одноклассниц 13 и 14 лет из-за ранее произошедшего конфликта. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Пострадавших девочек доставили в больницу.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе регионального Минздрава, пострадавшие школьницы находятся в настоящее время в стабильном состоянии, им оказывается необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.