Раненая одноклассницей школьница из Башкирии озвучила подробности нападения

кадр видео: ГТРК "Башкортостан"

В Башкирии одна из двух девочек, которых ножом в школе села Иглино ранила одноклассница, рассказала подробности нападения. Со школьницей поговорили журналисты проекта «Честно говоря».

– Вот уже урок начался, мы все уже сидим, приготовились. Она резко достает [нож] и ударяет меня. Я успела сгруппироваться, не сильно почувствовала [удар] и сразу убежала, – поделилась школьница.

По ее словам, с напавшей на нее девочкой «никто не общался».

Напомним, инцидент случился 5 апреля. Ученица седьмого класса набросилась с ножом на своих одноклассниц 13 и 14 лет из-за ранее произошедшего конфликта. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Пострадавших девочек после оказания помощи отпустили домой – их состояние оценивается как стабильное. Прокуратура Башкирии организовала проверку по данному ЧП. Кроме того, депутаты регионального парламента планируют провести заседание в связи с происшествием.