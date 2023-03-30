Брал взятки часами и айфонами: в Уфе вынесли приговор замвоенкому, продававшему военные билеты хоккеистам

Бывший подполковник Константин Выропаев (слева) был приговорен к шести годам условно. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Накануне суд в Уфе вынес приговор бывшему заместителю военкома Константину Выропаеву, которого обвиняли в продаже военных билетов игрокам «Салавата Юлаева» и национальной сборной России по хоккею.

29 марта 2023 года в Калининском районном суде Уфы прошло итоговое заседание по делу экс-сотрудника военкомата Константина Выропаева. Его обвиняли в получении взяток в крупном размере и «незаконных действиях». Ранее он был лишен поста заместителя военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы.

СУТЬ ДЕЛА

По версии следствия, Выропаев помог избежать призыва в армию хоккеистам Ивану Федотову (сейчас служит в ВМФ), Кириллу Капризову (играет за океаном в НХЛ), Михаилу Воробьеву (приговорен к штрафу в 2 млн рублей), Владиславу Лукину (штраф в 2,2 млн рублей), Анвару Сулейманову (получил пять лет условно) и Семену Кошелеву. Процесс над последним пока не завершился. За взятку военный билет получил также игрок ФК «Уфа» Дмитрий Белозеров. Все спортсмены признали свою вину и раскаялись.

За вознаграждения в виде дорогих часов, мобильных гаджетов и даже абонементов на хоккейные матчи Константин Выропаев ставил на учет в военном комиссариате по Орджоникидзевскому и Калининскому районам молодых спортсменов. Затем при его содействии парней признавали не годными к военной службе и они получали военные билеты.

Посредником при получении взяток от игроков «Салавата Юлаева» и не только выступал экс-сотрудник ГИБДД по Башкирии Фарит Самигуллин. На данный момент он сам находится под следствием и активно дает показания о том, как передавал деньги Выропаеву.

Что касается самого Константина Выропаева, то он также признал свою вину и полностью раскаялся. На суде стало известно, что бывший сотрудник военкомата получал взятки от пятерых молодых людей с апреля 2019 по июнь 2020 года. А в 2021-2022 годах выдавал подложные медицинские заключения с помощью которых еще трое парней получили освобождение от службы в армии. Общая сумма полученных им денег составила 410 тысяч рублей.

ПРИГОВОР

Гособвинитель запросил для экс-сотрудника военкомата восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 20-кратном размере полученных взяток. Судья Калининского районного суда Уфы Тимур Хасанов приговорил Константина Выропаева к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафу в 1,8 млн рублей. В ближайшие четыре года ему запрещено работать в госорганах.

Как пояснили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее другой судья Калининского районного суда Уфы вынес приговор супруге Константина Анжелике. Ее обвиняли в посредничестве при передаче взятки. По версии следствия она с помощью мужа помогла «отмазаться» от армии сына своей знакомой. Анжелика Выропаева также признала свою вину и была приговорена к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.