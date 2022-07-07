Кто такой Фарит Самигуллин, который может быть причастен к скандалам с отсрочкой от армии для хоккеистов

Мужчину задержали в апреле 2022 года Фото: https://vk.com/samigullin85

В начале июля общественность удивила новость об отправке 25-летнего голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова в армию. Парня попросту поймали возле ледовой арены в Петербурге и увезли в машине без опознавательных знаков. Позже выяснилось, что его отправили на медкомиссию в военкомат. Сейчас доподлинно неизвестно, где находится Иван – в госпитале или уже в учебной части. По слухам, службу он будет проходить в ВМФ.

ПРИЧЕМ ТУТ ВООБЩЕ УФА?

В апреле 2022 года появилась информация о том, что прямо перед «Уфа-Ареной» задержали уфимца Фарита Самигуллина. 37-летний экс-сотрудник ГИБДД, используя связи, якобы помогал получить отсрочку от армии спортсменам «Салавата Юлаева» и ФК «Уфа». Забавно, что сам Самигуллин увлекается хоккеем и даже выступает на любительском уровне.

Остается неизвестным, кому именно и как помогал уфимец. Журналисты Mash получили информацию о том, что его фамилия фигурирует в истории получения отсрочки Кириллом Капризовым, который как раз играл за «Салават Юлаев» в сезоне 2016/2017. Самигуллин мог связать нападающего со своими друзьями. В сети даже появились кадры, на которых Кирилл фотографируется с сотрудником военкомата в Уфе.

Примечательно, что попавший в скандал Иван Федотов играл в системе «Салавата Юлаева» в сезон, когда Капризову могли помочь с отсрочкой от армии в Уфе. В странную ситуацию попал и еще один хоккеист ЦСКА и сборной – Михаил Карнаухов. Оказывается, что он стоит на учете в том самом уфимском военкомате, где фотографировался Капризов. При этом Михаил никогда не играл за «Салават Юлаев».

Впрочем, уже сейчас известно, что в истории теплых отношений Самигуллина и военкомата фигурируют и воспитанники уфимского хоккея. Вратаря Анвара Сулейманова и форвардов Михаила Воробьева и Владислава Лукина якобы подозревают в даче взятки. О том, что Самигуллин помогал с отсрочкой от армии молодым футболистам «Уфы» пока информации нет.

КТО ТАКОЙ ФАРИТ САМИГУЛЛИН, КОТОРЫЙ ПОМОГАЛ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ ХОККЕИСТАМ

Судя по всем, уфимца подозревают как минимум в посредничестве при даче взяток должностным лицам в военкомате. Бывший сотрудник ГИБДД Башкирии хорошо известен в хоккейных кругах и постоянно выкладывает фотографии с известными людьми. Он не скрывает знакомства с экс-начальником ГИБДД Башкирии Динаром Гильмутдиновым, первым президентом республики Муртазой Рахимовым и хоккеистами Игорем Григоренко и Вячеславом Солодухиным.