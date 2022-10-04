Чем закончилась громкая история с покупками военных билетов бывшими хоккеистами уфимского «Салавата Юлаева»

Суд в Уфе признал виновными троих воспитанников «Салавата Юлаева» в покупке военных билетов. Все спортсмены признали свою вину.

Накануне Ленинский районный суд Уфы вынес приговор уже третьему экс-игроку уфимского ХК «Салават Юлаев», обвиняемому в даче взятки в особо крупном размере. Нападающий Владислав Лукин, ныне выступающий за ханты-мансийскую «Югру», признал свою вину и приговорен к штрафу в 2,2 млн рублей.

Чуть раньше приговоры озвучили его бывшим товарищам по команде, голкиперу Анвару Сулейманову и Михаилу Воробьеву. Их также обвиняли в покупке «военников». Вспоминаем, как начиналась и чем закончилась история с попыткой «откосить» от армии молодых спортсменов и при чем здесь экс-сотрудник ГИБДД по Башкирии Фарит Самигуллин.

ГРОМКАЯ ИСТОРИЯ

В начале июля этого года в Санкт-Петербурге прямо около ледовой арены задержали голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова. Тогда его увезли в неизвестном направлении на машине, а чуть позже появилась информация о том, что спортсмена подозревают в уклонении от службы в армии. С того самого дня скандал с покупкой военных билетов хоккеистами разгорался все сильнее, обрастая новыми подробностями и громкими именами.

Через некоторое время стало известно, что помимо Ивана Федотова в поле зрения правоохранительных органов попали еще как минимум четверо хоккеистов. Почти все они когда-то играли за уфимский «Салават Юлаев». Помимо серебряного призера Олимпиады-2022 в Пекине Федотова, в список уклонистов попали звезда НХЛ Кирилл Капризов, нападающий СКА Михаил Воробьев, игрок «Югры» Владислав Лукин и воспитанник «юлаевской» спортшколы Анвар Сулейманов.

Вскоре Ивана Федотова отправили сначала в госпиталь ВМФ России, чтобы якобы отправить на службу, а Кирилл Капризов уехал в США окольными путями, где он продолжит выступление в составе «Миннесота Уайлд». А вот трое воспитанников «Салавата» предстали перед судом и были признаны виновными в даче взятки.

СВИДЕТЕЛЬ И ПРИЗНАНИЕ

Как оказалось, «раскрутить» историю с покупкой спортсменами военных билетов получилось после того, как дал показания задержанный еще весной этого года бизнесмен и экс-сотрудник ГИБДД по Башкирии Фарит Самигуллин. По версии следствия, он был их посредником при передаче взяток высокопоставленному сотруднику одного из военкоматов в Уфе. На судебных заседаниях по уголовным делам в отношении Сулейманова, Воробьева и Лукина он выступал в качестве свидетеля.

Само расследование длилось недолго – первые заседания по громким делам начались уже в июле. Экс-игроки «Салавата Юлаева» признали свою вину и раскаялись в содеянном. Сначала Ленинский районный суд Уфы огласил приговор голкиперу Анвару Сулейманову: пять лет лишения свободы условно. На следующий день нападающий СКА Михаил Воробьев также был признан виновным – его приговорили к штрафу в 2 млн рублей. И в завершении, игрок «Югры» Владислав Лукин, который признался в покупке не только военного билета, но и водительского удостоверения, был приговорен к штрафу в 2,2 млн рублей.

К слову, судебные процессы по даче взяток спортсменами еще не завершились. Недавно появилась информация, что бизнесмен Фарит Самигуллин «помогал» откосить от армии не только хоккеистам, но и футболистам молодежного состава ФК «Уфа».

Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы Константина Воропаева. Он подозревается в получении взяток от спортсменов, но на данный момент эта информация не подтверждена.