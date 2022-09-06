Вину признал, о содеянном сожалеет: как в Уфе проходил суд над хоккеистом СКА Михаилом Воробьевым

Точку в громком деле о покупке военного билета знаменитым спортсменом поставил Ленинский районный суд Уфы Фото: Павел КРАЙНОВ

Громкое дело о покупке военного билета экс-хоккеистом «Салавата Юлаева», а ныне действующего форварда СКА подошло к концу: Михаила Воробьева признали виновным в даче взятки и приговорили к штрафу в 2 млн рублей. Такое решение принял судья Ленинского районного суда Уфы Артур Гималетдинов. О том, как проходило заключительное заседание по делу знаменитого спортсмена, в материале «КП-Уфа».

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ

Весной этого года прямо перед «Уфа-Арена» был задержан экс-сотрудник ГИБДД Фарит Самигуллин, которого обвинили в посредничестве во взяточничестве. В ходе следствия он признался, что оказывал посреднические услуги нескольким игрокам системы «Салавата Юлаева» в незаконном получении отсрочки от службы в армии. Якобы при его непосредственном участии военные билеты купили сразу несколько спортсменов.

В числе клиентов этого «загадочного решалы» оказались голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов (сейчас находится в расположении воинской части ВМФ), форвард клуба НХЛ и звезда хоккея Кирилл Капризов (уехал в США), а также двое бывших и один действующий игроки уфимского «Салавата Юлаева». На основании показаний Фарита Самигуллина и были возбуждены уголовные дела в отношении Анвара Суклейманова (приговорен к 5 годам условно), Михаила Воробьева и Владислава Лукина.

Форвард СКА Михаил Воробьев появился в здании Ленинского районного суда Уфы в сопровождении двeх адвокатов. Когда в зал заседания прибыли представитель прокуратуры и судья Артур Гималетдинов, в помещении уже присутствовал сам обвиняемый, множество журналистов и тот самый Фарит Самигуллин.

- Все, кто присутствовал на процессе по делу Сулейманова знают, что показания свидетеля мы будем заслушивать за закрытыми дверьми. В отношении него возбуждено иное дело и его показания являются тайной следствия, - заявил судья и попросил журналистов на время удалиться.

После заявления Артура Гималетдинова журналисты покинули зал заседания и рассмотрение дела продолжилось за закрытыми дверьми.

ПРЕНИЯ СТОРОН

После того, как Фарит Самигуллин дал показания и очень быстро покинул здание суда, судья вновь пригласил журналистов в зал. Начались прения сторон по делу, где обвиняемый уже признал свою вину. Первыми выступили представители прокуратуры, которые заявили, что вина хоккеиста Михаила Воробьева в даче взятки полностью доказана.

- Представленные доказательства логичны и не противоречат друг другу, согласуются между собой. В этой связи прошу учесть личные данные подсудимого, а именно: на учетах не состоит, характеризуется положительно. В качестве смягчающих обстоятельств имеется признание вины, явка с повинной и активное содействие при расследовании уголовного дела и наличие малолетнего ребенка. Отягчающий обстоятельств не имеется, - отметила представитель прокуратуры. В итоге, ведомство запросило для Михаила Воробьева в виде наказания штраф в размере трех миллионов рублей.

Защита хоккеиста, в свою очередь, попросила суд признать спортсмена невиновным на основании того, что Воробьев якобы явился с повинной в правоохранительные органы еще до возбуждения уголовного дела в отношении него. Ну и во время следствия и суда он, по словам адвоката, полностью признал свою вину и раскаялся.

- При даче показаний Воробьев признался в даче взятки должностному лицу за непрохождение военной службы через посредника Самигуллина. То есть инициатива исходила от него самого, а не в результате принуждения или его задержания, - пояснил позицию защиты адвокат форварда СКА. Проще говоря, он просил суд освободить Михаила Воробьева от уголовной ответственности потому, что он сам заявил о даче взятки.

В завершении защитной речи адвокат попросил суд учесть все смягчающие обстоятельства по делу и, в случае невозможности освобождения от уголовной ответственности, назначить в качестве наказания штраф.

После этого с последним словом выступил и сам обвиняемый. Знаменитый форвард питерского СКА был немногословен и никаких громких заявлений не делал. Он полностью поддержал позицию своего адвоката.

- Сожалею о содеянном, раскаиваюсь, - заявил Михаил Воробьев.

ПРИГОВОР СПОРТСМЕНУ

После последнего слова подсудимого, судья Артур Гималетдинов отправился в совещательную комнату, где пробыл без малого час. По возвращении в зал заседания, журналистов вновь попросили остаться в коридоре. Такое решение судья объяснил тем, что СМИ позовут только на оглашение резолютивной части приговора. Несколько минут в зале находились лишь сам хоккеист, двое его адвокатов и представители прокуратуры. Напомним, главный свидетель по делу, Фарит Самигуллин, покинул здание сразу после дачи показаний.

- Воробьева Михаила Сергеевича признать виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей в доход государства. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в законную силу, - огласил решение судья Ленинского районного суда Уфы.

После оглашения приговора сам Михаил Воробьев и его адвокаты очень быстро покинули зал заседания и не стали отвечать на вопросы журналистов. Более того, защита хоккеиста не стала комментировать приговор и никак не отреагировала на вопрос о возможном его оспаривании. Из зала все трое ушли, не проронив ни слова. Так завершилось еще одно громкое дело о покупке военного билета хоккеистом.

Еще одно уголовное дело в отношении экс-игрока «Салавата Юлаева» Владислава Лукина будет рассматриваться также в Ленинском райсуде Уфы в конце сентября.