Воспитанник ФК «Уфа» Дмитрий Белозеров сознался в покупке военного билета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 октября, в Ленинском районном суде состоялся процесс по уголовному делу в отношении бывшего футболиста молодежной команды клуба «Уфа» Дмитрия Белозерова. Молодого человека обвиняют в покупке билета.

Как рассказала «КП-Уфа» пресс-служба суда, спортсмен признал свою вину. Прокурор запросил для обвиняемого в качестве наказания штраф в размере 2,6 миллионов рублей. В свою очередь, адвокат Белозерова настоял на прекращении дела и освобождении своего подзащитного от уголовной ответственности, поскольку сам сообщил о совершенном преступлении, а также активно способствовал его раскрытию.

Приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Белозерова будет оглашен в эту пятницу – 7 октября.

Напомним, на днях признал свою вину в покупке военного билета воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Владислав Лукин. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 2,2 миллионов рублей.