В Уфе за дачу взятки судят хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Семена Кошелева

Семен Кошелев выступает за магнитогорский «Металлург» с 2020 года. Фото: ХК «Металлург»

21 марта в Ленинском районном суде Уфы прошло заседание по делу о даче взятки в крупном размере хоккеистом магнитогорского «Металлурга» Семена Кошелева.

27-летнего спортсмена обвиняют в том, что он через посредника Фарита Самигуллина дал взятку сотруднику военкомата по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы Константину Выропаеву за получение военного билета. Примерно в то же время он за взятку стал студентом уфимского вуза. Общая сумма, которую он якобы передал посреднику, составила 720 тысяч рублей.

ДЕЛО КОШЕЛЕВА

По версии следствия, чтобы получить военный билет в уфимском военкомате, он временно прописался в башкирской столице. Сам Семен Кошелев является воспитанником хоккейной школы московского ЦСКА и карьеру на профессиональном уровне начинал в составе армейского клуба. Несколько сезонов он провел в составе омского «Авангарда», а в сезоне 2020/2021 стал игроком магнитогорского «Металлурга», за который выступает до сих пор. В Уфе нападающий никогда не играл и не жил.

На первом заседании по делу о даче взятки Семен Кошелев признал свою вину. Следующее заседание пройдет 4 апреля 2023 года в Ленинском районном суде. Дело рассматривает судья Эльвира Якупова.

Ранее «КП-Уфа» уже писала о том, как бывший сотрудник ГИБДД по Башкирии Фарит Самигуллин «помогал» хоккеистам уфимского «Салавата Юлаева» и не только получать военные билеты. Весной 2022 года его задержали силовики, после чего началась череда громких судебных процессов в отношении профессиональных спортсменов. Сейчас Самигуллина обвиняют в посредничестве во взяточничестве, но до суда дело пока не дошло.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

В разное время за «покупкой военного билета», позволяющего избежать службы в армии к Фариту Самигуллину обращались голкипер ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Федотов и трое бывших игроков «Салавата Юлаева»: Михаил Воробьев, Владислав Лукин и Анвар Сулейманов. Федотов в итоге пошел служить в армию, а экс-«юлаевцы» предстали перед судом. Все они признали свою вину и раскаялись.

Осенью 2022 года Ленинский районный суд Уфы приговорил голкипера Анвара Сулейманова к пяти годам лишения свободы условно, нападающего петербургского СКА Михаила Воробьева к штрафу в 2 млн рублей, а игрока «Югры» Владислава Лукина к штрафу в 2,2 млн рублей.

Ранее список уклонистов, подозреваемых в даче взятки через уфимского посредника, попал также экс-нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов. На данный момент он находится в США, где выступает за клуб НХЛ «Миннесота Уайлд».

В октябре 2022 года был задержан Константин Выропаев - тот самый сотрудник уфимского военкомата, которому давали взятки спортсмены, не желающие служить в армии.

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