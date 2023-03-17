Суд в Уфе разрешил двум обвиняемым министрам гулять, но запретил общаться с участниками дела

Борис Беляев (слева) и Рамзил Кучарбаев (справа) обвиняются в превышении должностных полномочий

Вице-премьер и министр ЖКХ правительства Башкирии Борис Беляев и министр строительства региона Рамзиль Кучарбаев по решению суда освобождены от домашнего ареста, но ограничены в некоторых действиях. Чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе Ленинского районного суда Уфы, 15 марта состоялось заседание, на котором судья изменил меру пресечения обвиняемым с домашнего ареста на запрет определенных действий. Теперь Борису Беляеву и Рамзилю Кучарбаеву запрещено покидать свои дома с восьми часов вечера и до восьми утра, а также запрещено общаться с участниками судебного процесса по делу. То есть чиновники могут гулять, например, по городу. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, громкое дело с арестом высокопоставленных чиновников правительства Башкирии началось с ареста сначала министра строительства республики Рамзиля Кучарбаева. 2 февраля 2021 года его по решению суда арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий. В конце февраля того же года правоохранительные органы задержали по тому же делу вице-премьера и министра ЖКХ Бориса Беляева.

Суть обвинений о превышении должностных полномочий Борисом Беляевым и Рамзилем Кучарбаевым сводилось к тому, что действиями чиновников был нанесен ущерб казне республики на 95 млн рублей. Ранее в Следкоме по Башкирии и республиканской прокуратуре сообщали, что фигурантами этого уголовного дела проходят также замначальника Управления капитального строительства республики Рамиль Сафин и начальник одного из отделов того же учреждения Шадмурат Бикимбетов, а также бывший вице-мэр Кумертау Юрий Куров.

По версии следствия, утвержденной в обвинительном заключении, в 2016 году бывший тогда мэром Кумертау Борис Беляев подал заявку на строительство очистных сооружений в селе Маячный. За строительство отвечало Управление капстроительства Башкирии, которое тогда возглавлял Рамзиль Кучарбаев. Деньги на стройку выделили из казны. Строительство завершили, объекты были приняты – документы подписали Беляев и Кучарбаев. Вот только на момент ареста чиновников в феврале 2021 года очистные сооружения не работали, так как объект был сдан с серьезными нарушениями. Следствие расценило это превышением полномочий и служебным подлогом.

Уголовное дело в отношении чиновников было направлено в суд в марте 2022 года.

Борис Беляев получил пост вице-премьера и министра ЖКХ в мае 2019 года, а Рамзиль Кучарбаев стал министром строительства в декабре 2020-го. На данный момент они остаются при своих должностях, а их обязанности исполняют с приставкой «и.о.» Ирина Голованова и Егор Родин соответственно. Глава Башкирии Радий Хабиров несколько раз заявлял, что не будет их увольнять пока вина не будет доказана в суде.