В Башкирии задержали вице-премьера Бориса Беляева

Вице-премьер и министр ЖКХ Борис Беляев подозревается в превышении должностных полномочий

Сегодня, 25 февраля, стало известно о задержании сотрудниками правоохранительных органов вице-премьера и министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева. По предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий еще в те времена, когда он был мэром города Кумертау. Преступление якобы было совершено в 2017 году. Суть подозрений сводится к тому, что Беляев подписал бумаги, подтверждающие окончание строительства очистных сооружений в городе. Было это чуть менее четырех лет назад, но они до сих пор не работают.

ДВА ФИГУРАНТА

Ранее по этому же уголовному делу был арестован и помещен под домашний арест министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Кучарбаев будучи начальником одного из подразделений министерства строительства республики подписал документы о сдаче уже упомянутых очистных сооружений в Кумертау.

После «странного» ввода в эксплуатацию объекта, оба фигуранта уголовного дела пошли на повышение. Сначала в мае 2019 года Борис Беляев оставил пост мэра Кумертау и стал вице-премьером и одновременно министром ЖКХ Башкирии. Затем, в декабре 2020 года Рамзиль Кучарбаев стал министром строительства и архитектуры республики. К слову, последний до сих пор значится министром – в отставку его так и не отправили. До окончания следствия обязанности Кучарбаева исполняет его заместитель Егор Родин.

Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев подозревается в злоупотреблении должностных полномочий

На данный момент информации о предъявлении обвинений Борису Беляеву, а также избрании ему меры пресечения не поступало.

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ

В пресс-службе правительства Башкирии «Комсомолке» на телефонные звонки не ответили. Зато пресс-секретарь главы республики предоставила развернутый комментарий по этому громкому делу. Диана Ихсанова подтвердила задержание Бориса Беляева и подчеркнула, что его «общение» с силовыми структурами не связано со временем работы в команде Радия Хабирова.

- Речь идет о предварительном общении Бориса Беляева, вице-премьера – министра ЖКХ РБ, со следователями по эпизоду, произошедшем несколько лет назад и связанным с делом другого участника правительства республики. Рамзиль Кучабраев также несколько лет назад имел отношение к событиям, которые стали предметом изучения силовыми структурами, - заявила пресс-секретарь главы Башкирии.

В пресс-службе главы республики также подчеркнули, что Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев «проходят по эпизоду, который не связан ни с коррупцией, ни с хищениями, ни с другими тяжкими преступлениями. Речь идет о превышении должностных полномочий и неэффективных тратах».

- Мы глубоко убеждены в компетентности наших силовых структур, которые, безусловно, должны проверять любые сигналы. В каждом конкретном случае они имеют достаточный профессионализм, чтобы прийти к объективному решению о виновности или невиновности любого человека, в том числе и чиновника, - подытожила пресс-секретарь главы Башкирии.