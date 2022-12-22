Хабиров рассказал об отношении к чиновникам, которых подозревают в преступлениях

Радий Хабиров рассказал, почему не увольняет чиновников, которых подозревают в преступлениях.

Напомним, что сейчас фигурантами уголовных дел являются министры ЖКХ и строительства. Также под домашний арест отправили и замминистра транспорта республики. Во время общения с журналистами госСМИ Хабиров рассказал об отношении к таким чиновникам.

Глава республики подчеркнул, что у него классическое юридическое образование, которое предусматривает презумпцию невиновности. Он обещал увольнять чиновников на следующий день после того, как суд признает их виновными.

- Да, два наших министра два года сидят под домашним арестом. Но этот вопрос не ко мне, - выразил мнение Хабиров.