Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 6:25

В Уфе суд отменил домашний арест министрам ЖКХ и строительства

Чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий
Захар ЯКОВЛЕВ
Слева направо: министр ЖКХ Борис Беляев и министр строительства Рамзиль Кучарбаев Фото: glavarb.ru

Слева направо: министр ЖКХ Борис Беляев и министр строительства Рамзиль Кучарбаев Фото: glavarb.ru

Ленинский районный суд Уфы отменил домашний арест министру жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борису Беляеву и министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба суда.

Согласно решению судьи, обвиняемым запрещается общаться с участниками судопроизводства по делу, а также покидать свои дома в период с восьми часов вечера до восьми часов утра.

Напомним, министры обвиняются в превышении должностных полномочий из-за незаконной приемки очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В то время Беляев был мэром города, а Кучарбаев – начальником управления капстроительства Башкирии. Сейчас суд рассматривает их дело. Ранее суд разрешил чиновникам гулять по два часа в день, а затем продлил срок домашнего ареста.