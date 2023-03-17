В Уфе суд отменил домашний арест министрам ЖКХ и строительства

Слева направо: министр ЖКХ Борис Беляев и министр строительства Рамзиль Кучарбаев Фото: glavarb.ru

Ленинский районный суд Уфы отменил домашний арест министру жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борису Беляеву и министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба суда.

Согласно решению судьи, обвиняемым запрещается общаться с участниками судопроизводства по делу, а также покидать свои дома в период с восьми часов вечера до восьми часов утра.

Напомним, министры обвиняются в превышении должностных полномочий из-за незаконной приемки очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В то время Беляев был мэром города, а Кучарбаев – начальником управления капстроительства Башкирии. Сейчас суд рассматривает их дело. Ранее суд разрешил чиновникам гулять по два часа в день, а затем продлил срок домашнего ареста.