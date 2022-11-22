Поет и мастерит поделки! Как сложилась жизнь маленькой Сони, которую не хотели брать в садик из-за внешности

Сейчас Соня с удовольствием ходит в детский сад, где ее ждут друзья. Фото: соцсети

В 2020 году вся Башкирия обсуждала непростую историю четырехлетней малышки из Стерлитамакского района. Соня Гизатуллина родилась с редким генетическим пороком развития, из-за которого у нее срослись пальцы на руках и ногах, деформировались череп и лицевые кости. Также девочка не могла есть твердую пищу и нормально разговаривать из-за расщелины в твердом небе. Долгое время Соня сидела дома, ведь в садике наотрез отказывались ее принимать, заявляя, что дети могут испугаться «необычной» внешности девочки, да и вообще – зачем воспитателям лишняя морока с особенным ребенком. Тогда на помощь Соне и ее маме пришли волонтеры, а после шумихи, поднятой в СМИ, девочке, наконец, предоставили место в детском саду. Как сейчас живет маленькая Соня, и удалось ли ей найти новых друзей – узнавала «Комсомолка».

Соня участвует во всех утренниках, поет и танцует вместе с другими детьми. Фото: соцсети

О ШКОЛЕ ДУМАТЬ ПОКА ЧТО РАНО

Как рассказывает волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева, которая первой сообщила об истории девочки, сейчас Софию просто не узнать. Девочка по-прежнему ходит в детский сад, где нашла новых друзей.

- Ребята вместе весело играют, участвуют в утренниках. Соня танцует вместе с ними и поет, мастерит поделки, и никто из ребят совершенно не обращает внимание на необычную внешность их подруги. И это здорово видеть, как Соня радуется и веселится, словно обычный ребенок. Мы все очень радуемся ее успехам, - признается Регина Биргулиева.

Пока Соне еще только 5 лет, так что о школе пока думать рано. Мама девочки надеется, что в этот раз ей повезет больше, и не придется бороться с бюрократической машиной, которая будет доказывать, что Соне лучше сидеть дома, чтобы ее «не пугались другие дети».

А еще девочка растет настоящей модницей. Фото: соцсети

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, что за эти два года благодаря неравнодушию волонтеров и поддержке жителей Башкирии, жизнь Софьи Гизатуллиной сильно изменилась. Если сначала девочка жила в крохотном грязном домишке, где у нее не было даже собственной кровати, то позже после вмешательства самого Радия Хабирова, Соня вместе с мамой переехала в новую уютную, светлую и чистую квартиру. Девочка даже побывала в Израиле, где ее осмотрели лучшие хирурги и вынесли вердикт, что операцию лучше стоит отложить, чтобы не нанести вред здоровью ребенка. А самое главное, что малышка доказала всем скептикам, что даже со срощенными пальчиками можно самостоятельно кушать, играть, рисовать и лепить из пластилина. Главное – чувствовать любовь и поддержку окружающих.