Трехлетнюю девочку из Башкирии с деформированным лицом, наконец, взяли в детсад

фото: vk.com

Трехлетнюю девочку из Стерлитамакского района Башкирии Соню Г., наконец, взяли в детский сад. Ранее малышку отказывались принимать в учреждение из-за внешности. Она родилась с генетическим заболеванием, из-за которого у нее деформировалось лицо и срослись пальцы на руках и ногах. Кроме того, она не могла есть твердую пищу и разговаривать, потому что в небе образовалась расщелина.

История Сони получила широкую огласку благодаря волонтерам. Еще осенью 2019 года они подняли шумиху после того как детсад отказался брать ребенка. Жизнь девочки осложнялась еще и условиями проживания – ее родной дом напоминал прохудившийся и грязный сарайчик.

Все изменилось, когда на ситуацию обратили внимание власти Башкирии. Девочку тут же осмотрели в Уфе, а затем отправили вместе с мамой в Израиль на обследование в частную клинику. Там побоялись оперировать ребенка и попросили подождать, пока он окрепнет. В конце концов, одну операцию – на небе – Соне все-таки сделали. Сейчас девочка живет вместе с мамой в уютной двухкомнатной квартире, которую семья получила по поручению главы Башкирии Радия Хабирова.