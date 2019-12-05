Маленькую девочку с необычной внешностью из Башкирии отказались оперировать в Израиле из-за новых диагнозов

СЕГОДНЯ 09:10 2019-12-05T09:10:52+03:00

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Уже две недели как двухлетняя Софья Гизатуллина из Стерлитамакского района Башкирии вместе с мамой находится в одной из лучших клиник Израиля. Девочку с редким генетическим заболеванием пригласили на обследование и лечение в рамках проекта, возникшего в рамках Российско-Израильского медицинского форума. Ожидалось, что Софью прооперируют – установят дистракторы, помогающие исправить дефект лицевых костей, и разделят сросшиеся пальчики на руках, но на обследовании врачи выявили новые диагнозы, поэтому об операции пока и речи идти не может.

- К сожалению, Софу оперировать не будут. На расширенном обследовании выявилось, что у нее собирается жидкость в голове, развивается гидроцефалия, во сне останавливается дыхание, также есть проблемы с сердцем. Вчера ее осмотрел последний врач, он и вынес вердикт, что операция может быть опасной. Сейчас врачи решают, что делать дальше, как вообще лечить Соню, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» волонтер Регина Биргулиева.

Напомним, София Гизатуллина родилась с синдромом Апера, из-за которого у нее серьезно деформировались кости черепа и срослись пальчики на руках и ногах. Раньше Соня жила в полуразрушенном доме, но после того, как историей девочки заинтересовался Радий Хабиров, Соню и ее маму переселили в благоустроенную квартиру со всеми удобствами и помогли оформить необходимые пособия и пенсию по инвалидности, а также отправили на лечение в Израиль.

ИСТОЧНИК KP.RU