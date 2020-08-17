Как сейчас живет девочка из Башкирии, которую не брали в детсад из-за внешности

Малышка растет и радуется жизни, хоть операции и пришлось отменить

В сентябре прошлого года Башкирию всколыхнула новость о маленькой Соне из Стерлитамакского района. Девочка жила вместе с семьей в старом полуразрушенном домике, а еще ее якобы отказывались брать в детский сад из-за необычной внешности. Соня родилась с редким генетическим заболеванием, из-за которого у нее деформировали лицевые кости и кости черепа, а также срослись пальцы на руках и ногах. На печальную историю девочки обратили внимание сначала волонтеры, потом администрация района и сотни неравнодушных жителей республики, а завершилась история тем, что на Соню обратил внимание сам Радий Хабиров, который поручил выделить для малышки и ее мамы отдельную благоустроенную квартиру, и отправил на обследование в Израиль.

С того времени прошло около года, и уже давно о Соне нет никаких новостей. Что же изменилось в судьбе знаменитой девочки их Башкирии за это время?

Соня вместе с мамой переехала в просторную уютную квартиру

ИЗ СТАРОЙ ХИБАРЫ В ЧИСТУЮ КВАРТИРУ

Если раньше дом Сони больше напоминал сарайчик – прохудившийся, тесный, грязный, то сейчас условия жизни девочки изменились к лучшему. По распоряжению чиновников, Соня и ее мама переехали в двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом и необходимой мебелью. Наконец-то малышка спит в своей кроватке с чистым постельным бельем, а не в тесной коляске. Поначалу у многих такой щедрый подарок вызвал недоумение – почему многодетные малоимущие семьи, годами ожидающие свое жилье, так и остались стоять в очереди? Впрочем, в районной администрации позже объяснили, что в квартире Соня будет точно проживать до 18 лет, а там – видно будет.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ

Когда о Софье впервые заговорили, девочку вместе с мамой сразу же пригласили на госпитализацию в Уфу. Малышку тщательно обследовали, а после посетовали, что мама явно запустила лечение, ведь операции по установлению дистракторов для выпрямления черепа нужно было проводить до первого года ребенка, да и разделение пальцев нужно было начинать раньше. В ноябре Соня вместе с еще одним ребенком из Башкирии полетела в израильскую клинику, где ее должны были обследовать и прооперировать. Но израильские специалисты вынесли вердикт: оперировать опасно для жизни ребенка.

- Любое вмешательство будет исключительно косметическим, и есть высокий риск серьезных осложнений. У девочки нет отека глазного нерва, нет нарушения сна, нет критических цифр внутричерепного давления – поэтому пока ее нужно только наблюдать, - объяснил главный врач медицинского центра «Хорев» Роман Барак.

Отправляя в Израиль девочку, все были уверены, что ее будут оперировать лучшие врачи

Единственную операцию, которую все же перенесла девочка, ей провели в Уфе – врачи убрали расщелину твердого неба, из-за которой Соня не могла жевать твердую пищу и нормально разговаривать. Операции по разделению сросшихся пальчиков так и не провели: волонтеры объясняют, что из-за эпидемии коронавируса эти процедуры пришлось отложить, но потом – мол, обязательно.

И В САДИК ТАК И НЕ ПОШЛА

Еще раз повторим, что впервые о Соне заговорили после того, как ей якобы отказали в приеме в детский сад – мол, своей внешностью девочка будет пугать детей. Мама Сони, обливаясь слезами, рассказывала, какой добрый и любознательный растет ребенок, как ей хочется общаться со сверстниками. Перепуганная администрация оправдывалась: причем тут внешность? Девочку не берут, потому что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем, она не может самостоятельно себя обслуживать, а тьютора в сельском садике нет, и не предвидится.

Конечно, после вмешательства главы Башкирии, все вопросы отпали. Маме Сони поручили оформить документы и подавать заявление, но… в садик Соня так до сих пор и не ходит. Впрочем, начиная с апреля, на то есть действительно уважительная причина: из-за эпидемии коронавируса детские сады (за исключением дежурных групп) закрыты. Но как только они откроются, то Соня обязательно будет туда ходить.

Вполне вероятно, что когда детские сады откроют, Соня впервые отправится в свой первый садик

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Но самое главное, что девочка живет сейчас не в сравнимо лучших условиях, чем раньше. По словам волонтера Регины Биргулиевой, которая до сих пор следит за судьбой Сони, девочка всем довольна и счастлива.

- Они с мамой действительно живут очень хорошо, ни в чем не нуждаются. Я верю, что у этой истории будет счастливый конец, - признается волонтер.