Добро пожаловать в 90-е! Во что превратился уфимский ТЦ «Меркурий» через 2 месяца после пожара

Сейчас большая часть ТЦ затянута баннером с многообещающей надписью Фото: Яна БАЗЕКИНА

В Уфе спустя 2 месяца после пожара открылся ТЦ «Меркурий». Об открытии одного из корпусов популярного в Черниковке торгового центра стало известно еще 12 ноября. В администрации сообщили, что в здании ТЦ пока еще продолжается ремонт, поэтому полностью вернуться к прежнему режиму работы «Меркурий» сможет не раньше, чем к новому году. «Комсомолка» прогулялась по вновь открывшемуся торговому комплексу, оценила, как идет торговля, и поговорила с продавцами.

Вокруг ТЦ витает атмосфера 90-х - все благодаря палаточной торговле Фото: Яна БАЗЕКИНА

«МЫ СТАНЕМ ЕЩЕ ЛУЧШЕ»

Напомним, что сам ТЦ «Меркурий» состоял из трех корпусов. Вечером 9 сентября пламя вспыхнуло на 3 этаже первого корпуса, после чего по крыше перекинулось на второй корпус. В итоге большая часть здания выгорела практически полностью, а на ликвидацию пожара спасателям понадобилось почти 36 часов. Сейчас выгоревшие корпусы торгового центра затянуты баннером с многообещающей подписью «Меркурий. Мы станем еще лучше».

Перед торговым центром активно кипит торговля. Если сразу после пожара многие торговцы устроили распродажу, чтобы избавиться от пропахшего дымом и гарью товаром за полцены, то многие, потеряв свою точку, так и остались торговать на улице. Десятки палаток с куртками, обувью и головными уборами выстроились перед зданием – ну прямо в лучших традициях 90-х, когда мерить джинсы приходилось прямо на лютом морозе и картонке, а громкоголосые продавцы соревновались в зазывании клиентов.

Хочешь примерить куртку или джинсы - придется переодеваться прямо на морозе Фото: Яна БАЗЕКИНА

- До пожара торговал внутри, пока идет ремонт, приходится стоять тут. Холодно, конечно, но работать надо. У меня тогда товара сгорело почти на 10 миллионов. Какой-то товар был застрахован, за то и получил компенсацию, но это копейки. Сейчас мне нужно очень постараться, чтобы отбить деньги за товар, поэтому цены не деру, покупателей не отпугиваю. Но торговля идет хорошо, покупателей много, - рассказывает один из торговцев спортивными костюмами и зимней верхней одеждой.

- А я всегда на улице торговал, поэтому пожар меня не коснулся. Ничего из товара не пострадало, но у моих знакомых, которые позаботились о страховке, все в порядке. Им все возместили, - пожимает плечами продавец головных уборов из соседней палатки. – А что такие скидки у всех, так это не из-за пожара вовсе. Просто надо срочно избавляться от сезонного товара, вот и распродажи каждый день.

Многие салоны в ТЦ уже работают в обычном режиме Фото: Яна БАЗЕКИНА

Зрелище действительно захватывающее: будто на дворе и вовсе не конец 2022, а какие-нибудь 2000-е годы. Вот девушка зябко ежится (-15, не шутка!) в тонком свитерке, пока продавец ищет среди тюков с товаром подходящий размер куртки. Рядом торговка умоляет купить у нее кроссовки (хочешь «Адидас» - всего-то 3 тысячи!) за полцены. Еще по соседству расположилась мясная лавка и горы подмороженных, но все еще ароматных фруктов. Кому хочется поностальгировать – добро пожаловать на Колхозный рынок.

«ТОРГУЕМ, КАК И РАНЬШЕ. А КУДА ДЕВАТЬСЯ?»

Ну хорошо, а что внутри вновь открывшейся части «Меркурия»? На первый взгляд, будто и не было никакого пожара – все магазины открыты, снуют толпы покупателей. И никакого запаха гари и закопченных стен. Третий этаж, правда, пока еще закрыт для посетителей. Когда начнет работу кинотеатр, пока не сообщается. Сгоревшие корпуса отделены стеклянной стеной. Все плотно закрыто, поэтому посмотреть, что там сейчас внутри – не представляется возможным. На удивление, в уцелевшем корпусе довольно много пустого пространства – открылись, в основном, только крупные торговые точки вроде меховых салонов, сетевых маркетов - Familia, Ostin, DNS и «Магнит-косметик». Также есть парочка небольших торговых точек с «мелочевкой» и продуктовых киосков на первом этаже.

На первый взгляд, будто "Меркурий" и не горел 2 месяца назад Фото: Яна БАЗЕКИНА

- В первый день после открытия тут полно народу было, сейчас заметно поубавилось. Все же большая часть торгового центра пока еще закрыта на восстановление, поэтому делать тут особо нечего, - доверительно поделился с нами по секрету один из охранников.

- Торгуем, как и раньше. Покупатели есть, сезон все-таки, приходят за шубами и пуховиками. Обещают, что скоро полностью откроют «Меркурий», но точную дату не называют. Скорее всего, уж после новогодних праздников, - пожимает плечами дородный продавец-консультант из мехового салона на 2 этаже.

Сгоревшие корпусы пока еще скрываются за стеклянными дверями Фото: Яна БАЗЕКИНА

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Пожар в «Колхозке» (так по привычке называют «Меркурий» местные жители) вспыхнул вечером 9 сентября. Очень быстро пламя охватило большую часть торгового центра, общая площадь возгорания составила более 1,5 тысячи квадратных метров. Пока на месте работали пожарные, отчаявшиеся продавцы, рискуя жизнью, бросались в горящее здание, чтобы спасти свой товар. Прибывшим полицейским пришлось отгонять и мародеров, которые, пользуясь случаем, под шумок пытались вытащить дорогие шубы. В итоге пожар удалось потушить полностью только ближе к утру. Спасателям пришлось даже задействовать вертолет, который тушил огонь 2,7 тоннами спецвещества. Во время пожара, к счастью, никто не пострадал – удалось спасти даже животных из контактного зоопарка, которые хоть находились в третьем корпусе ТЦ, но сильно надышались дымом.

Одной из предварительных версий пожара в ТЦ стал поджог. Фото: соцсети

Также на днях стало известно, что по одной из версий пожар мог возникнуть из-за поджога. В свою очередь, сотрудники регионального МЧС уже провели проверку по факту возгорания в торговом центре, и передали материалы в МВД. В правоохранительном ведомстве тем временем заявили, что проводят уже свою доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.