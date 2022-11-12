В Уфе открылся третий корпус сгоревшего ТЦ «Меркурий»

В Уфе на днях открылся третий корпус торгового центра «Меркурий», где в сентябре произошел крупный пожар Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

В Уфе на днях открылся третий корпус торгового центра «Меркурий», где в сентябре произошел крупный пожар. Об этом сообщили местные жители.

Как рассказали «КП-Уфа» горожане, в ТЦ уже возобновили работу некоторые магазины, в их числе Familia, Ostin, DNS и «Магнит-косметик». Ресторан KFC, по словам сотрудницы, начнет принимать посетителей со вторника, 15 ноября. Информации о сроках открытия кинотеатра пока нет.

Напомним, пожар в первом корпусе ТЦ «Меркурий» вспыхнул вечером 9 сентября. Предположительно, сначала возгорание возникло на третьем этаже, а затем перенеслось на крышу и соседнее – второе – здание комплекса. Меньше всех пострадал третий корпус. Спасатели полностью ликвидировали пожар спустя 36 часов. Погибших и пострадавших в инциденте не было. На этой неделе появилась версия о том, что комплекс могли поджечь.