Вечером 9 сентября в Уфе начался пожар в ТЦ «Меркурий» Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

«Комсомольская Правда» публикует видео с пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе 9 сентября.

Уфимский ТЦ «Меркурий» расположен в северной части города на месте бывшего Колхозного рынка. Жители микрорайона Черниковка привыкли покупать в этом месте товары и продукты со времен СССР, поэтому даже сейчас ТЦ пользуется популярностью среди местных.

Видео пожара ТЦ «Меркурий» в Уфе

На месте происшествия оказался корреспондент «КП-Уфа», который заснял видео момента пожара ТЦ «Меркурий» в Уфе. На кадрах видно, что огнем охвачена верхняя часть здания – пламя быстро распространяется по крыше. По всей видимости, пожарным придется использовать лестницы, чтобы добраться до очага распространения пламени.

Напомним, что первое сообщение о пожаре в ТЦ «Меркурий» в Уфе поступило в МЧС республики в 19.36 по московскому времени. На место оперативно прибыли пожарные, которые оценили масштаб возгорания и принялись его ликвидировать. Вскоре к ним присоединись коллеги, и общее чисто сотрудников МЧС на месте увеличилось до 78 человек.

Примечательно, что сразу после начала пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе из здания выбежали продавцы. Но позже торговцы начали безрассудно возвращаться внутрь, чтобы спасти свое имущество. Одновременно с этим в здание начали пробираться мародеры, которые принялись вытаскивать из магазинов ценные вещи – дорогую одежду и технику. Также известно, что в ТЦ «Меркурий» в Уфе в день пожара проходила выставка животных. Позже в МЧС республики сообщили, что всех зверей достали из ТЦ «Меркурий» живыми.

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