Пожар в ТЦ «Меркурий» в Уфе полностью ликвидировали спустя 36 часов

фото: МЧС РБ

В 9:19 11 сентября была объявлена полная ликвидация пожара в торговом центре «Меркурий» в Уфе. Возгорание тушили 36 часов. Об этом сообщило региональное МЧС.

Напомним, пожар в ТЦ «Меркурий» на Колхозном рынке случился около девяти часов вечера 9 сентября. Ночью спасатели локализовали возгорание на площади 5,4 тыс. квадратных метров. В инциденте обошлось без человеческих жертв.

Сотрудники МЧС вытащили из здания комплекса клетки с 56 животными временного зоопарка. В то же время владельцы торговых точек пытались спасти свои товары. 10 сентября в тушении пожара участвовал вертолет Ка-32А11ВС.