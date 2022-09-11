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Происшествия11 сентября 2022 5:59

Пожар в ТЦ «Меркурий» в Уфе полностью ликвидировали спустя 36 часов

Об этом было объявлено утром 11 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В 9:19 11 сентября была объявлена полная ликвидация пожара в торговом центре «Меркурий» в Уфе. Возгорание тушили 36 часов. Об этом сообщило региональное МЧС.

Напомним, пожар в ТЦ «Меркурий» на Колхозном рынке случился около девяти часов вечера 9 сентября. Ночью спасатели локализовали возгорание на площади 5,4 тыс. квадратных метров. В инциденте обошлось без человеческих жертв.

Сотрудники МЧС вытащили из здания комплекса клетки с 56 животными временного зоопарка. В то же время владельцы торговых точек пытались спасти свои товары. 10 сентября в тушении пожара участвовал вертолет Ка-32А11ВС.