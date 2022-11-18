В МЧС опубликовали фото с места пожара в Башкирии, где погибли семь человек

На месте работало большое количество пожарных Фото: МЧС Башкирии

В МЧС опубликовали фотографии с места пожара в Башкирии, где погибли семь человек.

Страшный инцидент произошел в Стерлитамакском районе Башкирии ранним утром 18 ноября. В деревне Матвеевка по улице Молодежной загорелся двухквартирный жилой дом. В нем, судя по всему, проживала многодетная семья из семерых сыновей и отца с матерью. Глава семейства смог вынести из объятого огнем здания двух детей и вернулся внутрь за остальными. К сожалению, он не смог помочь своим родственникам и сам погиб в огне. Прибывшим на место силам МЧС удалось локализовать пожар за два часа. Дети, которых вывели из дома, сейчас находятся в больнице.

Фото: МЧС Башкирии

ФОТО С МЕСТА ПОЖАРА В БАШКИРИИ, ГДЕ ПОГИБЛИ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК

Позже в пресс-службе МЧС республики опубликовали фото с места пожара в Башкирии, где погибли семь человек. На кадрах с места трагедии видно большое количество спасательной техники и сотрудников МЧС. В части здания пожарные боролись с огнем через гараж, примыкающий к зданию.

Фото: МЧС Башкирии

Сейчас на месте работают все оперативные службы Башкирии. В Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Также в Матвеевку выехали представители прокуратуры Башкирии – надзорное ведомство начало свою проверку.