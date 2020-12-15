«Там никто не должен был жить»: у пансионата в Башкирии, где погибли 11 человек, не было лицензии

Сгоревший пансионат в Башкирии, в котором сгорели 11 постояльцев, эксплуатировался как частный дом

Стали известны новые подробности ночного пожара в деревне Ишбулдино Абзелиловского района, где погибли 11 постояльцев местного дома престарелых.

Здание сгорело почти полностью Фото: МЧС Башкирии

Как сообщили в МЧС по Башкирии, социальное учреждение, где находились пожилые люди и неходячие инвалиды, располагалось в одноэтажной деревянной постройке 1960 года, которая эксплуатировалась как обычный частный жилой дом. В доме были установлены два противопожарных извещателя, но напрочь отсутствовали необходимые системы противопожарной защиты – установки дымоудаления, системы тушения огня и др. Также, как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в администрации Абзелиловского района, за последнее время в адрес учреждения было выписано много пожарных извещений.

- Пансионат, в котором проживали 14 постояльцев, был нелегальный, там никто не должен был жить, - добавил собеседник.

На месте пожара работают следователи Фото: МЧС Башкирии

Действительно, по имеющейся информации, у ишбулдинского Дома милосердия не было необходимой лицензии на проживание недееспособных постояльцев.

Напомним, что пожар вспыхнул в третьем часу ночи. Первой звуки пожарных извещателей и пламя на веранде заметила сиделка, которая бросилась спасать людей. Главный вход уже был объят пламенем, дом наполнился дымом, но женщина успела вытащить через окно трех пожилых мужчин, самому старшему из которых было 78 лет. Остальные постояльцы, 7 мужчин и 4 женщины, погибли. Сейчас следователи устанавливают их личности, пытаются связаться с их родственниками, выясняют все подробности случившегося. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело.

На место происшествия уже выехал глава Башкирии Радий Хабиров, организован оперативный штаб МЧС. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Как сообщил глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков, в районе введен режим ЧС