Владелицу сгоревшего пансионата в Башкирии, где погибли 11 постояльцев, приговорили к 3 годам тюрьмы

Женщина признала свою вину в зале суда. Фото: соцсети

Сегодня в Абзелиловском районном суде Башкирии поставили точку в громком деле со сгоревшим пансионатом для инвалидов и престарелых, в котором погибло в пожаре 11 постояльцев. Директора пансионата «Дом милосердия», 43-летнюю Расиму Михаянову признали виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам на два года.

- Следствием и судом установлено, что осужденная с начала 2018 по декабрь 2020 года, организовав в деревне Ишбулдино дом престарелых, оказывала социальные услуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. При этом она осознавала, что используемый ею частный дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, о чем была предупреждена сотрудниками МЧС в ходе обследования помещения, но, несмотря на это, продолжила его использование без устранения выявленных нарушений. В доме отсутствовала противопожарная система безопасности, эвакуационный выход, а также имелись нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Деревянная постройка мгновенно выгорела дотла. Фото: Следком по РБ

ПАНСИОНАТ ВООБЩЕ НЕ БЫЛ РАССЧИТАН НА ПРОЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Напомним, эта жуткая история произошла в ночь на 15 декабря 2020 года в деревне Ишбулдино .Неожиданно вспыхнуло ветхое деревянное строение 1960 года постройки, которое было переоборудовано в пансионат для пожилых и инвалидов. Многие из них были нехоядчие, и потому оказались запертыми в огненной ловушке. Всего в пансионате проживали 14 постояльцев: первой пламя на веранде заметила сиделка. Она-то и вытащила на улицу трех пожилых мужчин, но остальных, к сожалению, не успела.

Позже следователи выяснят, что пансионат вообще не имел лицензии на круглосуточное проживание недееспособных постояльцев. Кроме того, в доме были установлены два пожарных извещателя, но напрочь отсутствовали необходимые системы противопожарной защиты – установки дымоудаления, системы тушения огня, а за последние месяцы в адрес учреждения было выписано несколько пожарных извещений.

Владелица пансионата Расима Махиянова в беседе со следователями рассказывала, что давно мечтала о подобном учреждении после того, как удочерила двух девочек с психическими расстройствами. Тогда в 2018 году она купила пустующий дом с мансардой, привела его в порядок, а с мая 2019 года пансионат начал свою работу.