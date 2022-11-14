В мэрии Уфы рассказали «КП-Уфа», что будет дальше с набережной реки Белой

Набережная реки Белая была построена два года назад, первую часть открыли в августе 2020 года

В уфимской мэрии рассказали, что будет дальше с набережной реки Белой.

Два года назад в Уфе построили дамбу и «заковали» в бетон берег реки Белой на въезде в город. Открывали ее частями и к лету 2022 года было завершено строительство участка от Монументы дружбы и до железнодорожного моста. Как неоднократно отмечали горожане, ничего кроме прогулочного променада и велодорожек там нет до сих пор.

В конце октября вопрос с «пустотой» на набережной даже подняли на прямой линии с главой Башкирии. Тогда глава республики Радий Хабиров дал понять, что «заполнять» такое огромное пространство точками общепита, развлечениями для детей и взрослых и выстраивать там инфраструктуру – дело не на уровне руководства регионом.

Мы обратились в уфимскую мэрию с просьбой представить свою версию нынешнего развития этого гигантского, но пустого пространства. В чем проблема, что там как говорят сами горожане, «ничего нет»?

ОЖИВЛЕНИЕ НАБЕРЕЖНОЙ

Как отметили в уфимской мэрии, проект по «оживлению» набережной реки Белой находится «в зоне повышенного внимания». Ранее об этом постоянно говорили чиновники разного уровня.

- Задача муниципалитета вдохнуть жизнь в этот объект. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, обсуждается сама концепция набережной, ее целостность, внешний вид. В рамках данной концепции планируется создание зон отдыха и развлечений, в том числе прогулочных и спортивных, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе мэрии.

Также в городской администрации планируют создать «новый образ и функционал» набережной, чтобы она превратилась в полноценный прогулочный маршрут с «активными точками притяжения и локациями отдыха для всех групп населения». Проще говоря, у властей есть концепция развития территории, но на данный момент нет стопроцентных договоренностей с инвесторами и потенциальными владельцами точек общепита.

Жители города остались недовольны тем, что на набережной очень мало «наполнения»

- Отметим, для полноценного использования территории набережной реки Белой необходимо решить ряд вопросов. Это расчет необходимых мощностей и подключение к инженерным коммуникациям (водоснабжение, канализация, электроснабжение), транспортная доступность, навесы, установка укрытий от солнца, дождя, посадка зеленых насаждений и другие, - пояснили в пресс-службе мэрии Уфы.

Как отметили в городской администрации, еще два года назад власти заключили договоры на установку нестационарных торговых объектов (киосков или палаток), где можно было бы торговать едой, напитками, сувенирами, воздушными шарами и детскими игрушками. И они правда появляются на набережной каждое лето.

- Также установлено два туристко-информационных центра для организации продажи турпродуктов, билетов на экскурсии по городу, на теплоходы, а также проката спортинвентаря, - подчеркнули в мэрии.

А что дальше? В администрации города сообщают, что «в перспективе» особое внимание будет уделено зонам общепита, торговли и развлечений. На набережной предусмотрено строительство ресторана, культурно-развлекательного и физкультурно-оздоровительного центров, а также установка новых киосков и павильонов по предоставлению услуг общественного питания и продажи продукции ремесленников.

- Какие-то из объектов будут работать в летний сезон, некоторые круглогодично, в зимний период будет функционировать ледовый каток, - пояснили в мэрии.

На набережной Белой в этом году планируют вновь залить каток. Фото: Захар Яковлев

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРЯМО СЕЙЧАС

Не только жители города обеспокоены тем, что набережная, которую строили без малого шесть лет, «пустует». В последнее время городские власти пытаются наполнить ее всевозможными арт-объектами, памятными монументами и так далее. Например, совсем недавно, в День народного единства, там открыли стелу «город трудовой доблести». Напомним, что в 2020 году Уфе было присвоено это звание за заслуги в годы Великой Отечественной войны.

На набережной планируют поставить еще и арт-объект «памятник башкирской лошади». Конкурс на создание лучшего памятника башкирской породе лошадей объявили в министерстве культуры Башкирии.

А еще на набережной стараются проводить выставки и различные мероприятия. В этом году она стала главной площадкой при праздновании Дня молодежи в Уфе.

Минкульт Башкирии объявил конкурс на памятник башкирской лошади. Установить его хотят на набережной

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

В пресс-службе администрации города «КП-Уфа» рассказали о том, как продвигается работа над продолжением набережной. Как сообщалось ранее, власти поручили подготовить проект дальнейшего строительства этого объекта, но уже в виде защитных сооружений с дамбой. То есть это не классическая набережная для прогулок и катания на велосипедах, а сложное инженерное сооружение.

Как выяснилось, 27 октября 2022 года проект планировки и межевания территории береговой линии в районе Нижегородки был утвержден. То есть на участки разбили и определили границы будущей дамбы.

- Кроме того, разработан проект по строительству защитных инженерных сооружения берегоукрепления микрорайона Нижегородка (1 этап). В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения экспертизы проектная документация будет представлена в Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан для формирования заявки на участие в отборе государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов на период 2023-2024 годы, - рассказали в мэрии Уфы.

Проще говоря, уфимские власти хотят, чтобы дамбу в Нижегородке построили за счет федеральной казны. Но для этого нужно победить в конкурсе среди различных регионов.