Власти огласили дату открытия набережной реки Белой в Уфе

7 Июль 2020 2020-07-07T08:40:01+03:00

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Набережная реки Белой в Кировском районе Уфы полностью откроется 1 августа. Об этом стало известно накануне, 6 июля, во время тематического онлайн-совещания «Час общественных пространств и жилищно-коммунального хозяйства», которое провел глава Башкирии Радий Хабиров.

На заседании также рассказали, что благоустройство территории перед Городским дворцом культуры рядом со сквером «Дубки» будет завершено этой осенью.

Руководитель республики отметил, что ему и многим уфимцам «очень понравилось, как благоустроили недавно открытый сквер возле фонтана «Танцующие журавли». Он поручил использовать площадку как место тематических мероприятий и «очень жестко пресекать всяческие поползновения» по открытию незаконной уличной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU