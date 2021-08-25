Новый облик Уфы: советник главы Башкирии Ольга Сарапулова рассказала о новых общественных пространствах

Фото: facebook.com/olga.sarapulova

В прямом эфире совместного проекта «Комсомольской правды» и телеканала «Вся Уфа» побывала советник главы Башкирии по вопросам развития общественного пространства Ольга Сарапулова. Чиновник рассказала о строительстве нового студенческого кампуса в Уфе, о благоустройстве столичной набережной и реконструкции улицы Октябрьской Революции.

Площадка для студенческого кампуса выбрана в центре Уфы рядом с БашГУ. По словам Сарапуловой, это будет комплексный объект.

– Кампус рассчитан на проживание двух с половиной тысяч студентов. Будут общежития для совместного и отдельного проживания. Для молодых ученых с семьей будет возможность снять отдельный домик. Также предполагается большой блок строений под учебно-лабораторные помещения. Еще планируется большой блок для общественных пространств: библиотеки, коворкинги и конгресс-центры для проведения открытых публичных и научных мероприятий, – рассказала чиновник.

«ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОВЫХ ИННОВАЦИЙ»

Как заявила советник главы республики, стоит задача построить пространство, которое способствовало бы взаимодействию ученых умов со всего мира, но в тоже время и стало бы символом новых научных открытий, которые способна совершить Башкирия.

– Кампус – пространство для новых инноваций. В современном мире, где любая информация почти всем и каждому, вузы являются источником проверенной информации. Поэтому в настоящее время самые современные и успешные университеты время являются как культурными центрами города, так и открытыми площадками для научно-популярных дискуссий, лекций и встреч, – считает Ольга Сарапулова.

На создание кампуса в Уфе Минобрнауки России выделил федеральный целевой грант. По словам Ольги Сарапуловой, есть также условия софинансирования строительства, в том числе и внебюджетного. Подрядчик пока не определен, в настоящее время проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации.

– Очень хочется к юбилею Уфы порадовать горожан этим объектом. Мы сделаем все возможное, чтобы это состоялось. Но прогнозировать окончание стройки в таких не простых и вечно меняющихся условиях очень сложно, – отметила Сарапулова.

В ближайшем будущем на набережной обещают более разнообразное благоустройство Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОК СООРУЖЕНИЕ»

Ольга Сарапулова также прокомментировала критику уфимской набережной. По мнению многих жителей столицы, новый центр притяжения страдает от недостатка благоустройства.

Чиновник считает, что уфимская набережная – «наверное, самое прекрасное на свете гидросооружение, которое создавалось для защиты от размывания южного склона». По ее мнению, объект справляется с возложенными на него задачами, и воспринимать его как в первую очередь рекреационное общественное пространство не стоит.

Сарапулова отметила, что уфимской набережной как общественному пространству еще необходимо найти и осознать свое место.

– Это достаточно сложный с точки зрения наполнения жизни объект. Эта территория, которая всегда была на отшибе, туда сложно попасть и невозможно выбраться из-за большого уклона. Но за прошедшее с реализации время стало понятно, что это отличная платформа для спортивных мероприятий. Соответственно, ее дальнейшее развитие может быть направлено по этому курсу: изменение профиля улицы, расширение велосипедного движения, установка объектов сервиса через каждые 300-500 метров. Городскому сообществу предстоит еще подумать и предоставить какие-то предложения, – считает Сарапулова.

Местные власти, по словам городских активистов, не озаботились защитой зданий на Октябрьской Революции Фото: vk.com/voopiikk_rb

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ДУХ УФЫ»

Помимо прочего, Ольга Сарапулова рассказала о реконструкции улицы Октябрьской Революции. Чиновник считает, что это последняя улица, на которой сохранилась застройка, которая передает исторический дух Уфы. Однако, по ее мнению, это еще и серьезная транспортная артерия, поэтому переводить улицу в полностью пешеходный формат нецелесообразно.

– Сейчас администрацией города проводится расселение жилого фонда. После будут процедуры по торгам и привлечение спонсоров для реставрации и реконструкции этих объектов, а также и благоустройства прилегающей территории. Профиль улицы будет пересмотрен, настаиваем на том, чтобы убрать оттуда парковки, и оставить преобладание только общественного транспорта. Основной трафик планируется перевести на Заки Валиди после завершения строительства развязки, – рассказа советник главы Башкирии.

Однако, расселив многие дома, власти, по словам городских активистов, не озаботились защитой зданий, которые представляют культурную ценность. Не была обеспечена охрана объектов, в них активно действовали мародеры и черные копатели. Ольга Сарапулова прокомментировала сутуацию.

– Такие неприятные инциденты происходят, когда одни собственники уже съехали, но новые все еще не появились, несмотря на то, что там регулярно дежурит охрана. Пресечь такие факты, можно только передав права на данные объекты, – отметила чиновник.