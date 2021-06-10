Бетонная сковородка или «центр притяжения»: чего на самом деле не хватает новой уфимской набережной

Новая уфимская набережная не испытывает недостатка в посетителях Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Уфимская набережная вдоль реки Белой в створе Монумента Дружбы и памятника Салавату Юлаеву – одно из самых обсуждаемых мест на территории столицы. Ее строительство началось еще в 2013 году и подошло к концу прошлым летом. Согласно разным источникам, в проект было вложено около 13 миллиардов рублей. Вот только до сих пор новое место отдыха для уфимцев (даже республиканские власти признают это) с трудом можно назвать завершенным и благоустроенным.

Как сообщил на недавнем правительственном совещании мэр Уфы Сергей Греков, в июле 2020 года проводился конкурс на размещение в районе набережной нестационарных торговых объектов – киосков, в которых можно приобрести еду и напитки.

– В настоящее время на территории набережной функционируют восемь нестационарных торговых объектов, семь туалетов, два медпункта и два пункта полиции, – заявил Греков.

Также сейчас в распоряжении гостей набережной несколько кафе, пара стоянок для аренды электросамокатов и возможность прокатиться на борту теплохода. Для отдыха расставлены лежаки и качели. И, пожалуй, это все, что может предложить посетителям новый «центр притяжения» спустя 10 месяцев после открытия.

Множество скамеек, высохшие от жары трава и деревья и пустующие километры серого бетона – примерно так выглядит большая часть набережной. И если вечером, когда здесь достаточно многолюдно, а уютные сумерки скрывают некоторые недостатки, то при ярком свете дня все недоработки инфраструктуры уже на лицо.

Тем не менее, новая уфимская набережная не испытывает недостатка в посетителях. По словам Грекова, летом набережную ежедневно посещают до тысячи человек, а в выходные и во время праздничных мероприятий это количество увеличивается до четырех тысяч.

Пустующие километры серого бетона – примерно так выглядит большая часть набережной Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«НЕ ХВАТАЕТ ЗАВЕДЕНИЙ»

«Комсомолка» решила прогуляться по набережной и поинтересоваться у уфимцев, что им тут особенно нравится, и какие есть минусы.

Уже первая же наша респондентка – молодая уфимка – отметила, что антураж набережной требует доработки.

– То, что все бетонное – это не очень. Хочется больше зелени. Также не нравятся шатры, они не вписываются в общий антураж. Кафе «Рудольф Нуриев», например, смотрится здесь более органично. Да и в принципе заведений не хватает, особенно в районе Монумента Дружбы, – заявила девушка.

Еще один гость набережной также обозначил необходимость в большем разнообразии заведений.

– Тут нужны и солидные заведения. Заставить все шатрами с пластиковыми стульями и дешевым пивом – тоже не выход. Также, несмотря на то, что для людей на электросамокатах существует отдельная полоса движения, они часто пренебрегают ей, и так и норовят тебя подрезать во время пробежки, – отметил мужчина.

А что же думают о новой набережной сами водители двухколесного транспорта?

– Все очень удобно. Есть отдельная полоса движения для электросамокатов и велосипедов, достаточно много стоянок для аренды самокатов. Правда, ночью освещения не хватает. В целом, все могло быть намного лучше в плане инфраструктуры и всего остального. С Телецентра до Монумента Дружбы едешь – пусто, практически ничего нет, – поделился наблюдением молодой человек.

На территории набережной обустроена отдельная полоса движения для велосипедов и электросамокатов Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ ОТ СОЛНЦА»

Еще один уфимец, который выбрал набережную местом для пробежек, также отметил недостаточность ночного освещения.

– К сожалению, не каждую ночь работает освещение. Это очень неудобно, особенно в зимнее время. Также не достроили часть со стороны Кузнецовского затона – это очень плохо. Набережная, в целом, для занятия спортом – великолепное место. Хочешь – бегай, хочешь – на велосипеде гоняй. Беговая дорожка – отличная, прямо как за границей. А вот подходит ли место для отдыха – это уже сомнительно. Нет инфраструктуры, для такого большого пространства слишком мало заведений. Нужно как-то привлекать сюда людей, а одними цветами этого не сделаешь, – отметил мужчина.

Отсутствие проработанной инфраструктуры отметила прогуливающаяся по набережной женщина с ребенком.

– Можно сделать побольше площадок для детей и спортсменов, в том числе бесплатных. И хотелось бы каких-нибудь навесов, под которыми можно было бы спрятаться от солнца. Там, где оборудованы качели, это сделать невозможно.

Мужчина-велосипедист так же заявил нам, что отсутствие укрытий от солнца – одна из ключевых проблем уфимской набережной.

– По факту, единственное место, где тут можно спрятаться от жары – это под мостом через Белую. Также есть проблема с общественным транспортом, очень проблематично добраться сюда с дальних районов города. А малое количество различных кафе – это даже хорошо. Если их будет больше, станет уже не так чисто. Общественных туалетов бы еще побольше. Не хватает зелени, каких-нибудь клумб и деревьев. А вообще, для велосипедистов все сделано здесь хорошо. Набережная – одно из немногих мест в Уфе, где существует отдельная от пешеходной полоса движения для велосипедов, – рассказал велосипедист.

Некоторые жители столицы также жалуются и на открывшуюся проезжую часть.

– У набережной очень большая протяженность, это очень здорово для любителей пеших прогулок. Однако, когда открыли проезжую часть, стало не так комфортно гулять, как раньше. Стало шумно и пыльно, много выхлопных газов. Приходится спускаться на нижний ярус набережной, но там, к сожалению, все еще не все облагорожено, – поделилась с нами молодая уфимка.

Единственное место, где можно спрятаться от жары на набережной – это под мостом через Белую Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«ОЖИВИТЬ НАБЕРЕЖНУЮ»

Активист инициативной группы «Уфа на берегу» Артур Рахметов считает, что изначально набережную воспринимали как гидротехническое сооружение. Поэтому, по его мнению, она не оправдала возложенных на нее надежд.

– Теперь перед нами стоит задача по оживлению набережной. Ключевыми запросами сообществ стали: инфраструктура, озеленение, транспортная доступность и понятная система организации мероприятий. Это то, что нужно решить в первую очередь, – считает Артур Рахметов.

Также, как считает активист, уфимской набережной необходим единый оператор, который будет отвечать за стратегию развития новой «точки притяжения». В команде набережной обязательно должны быть парк-менеджер и комьюнити-менеджер. Первый будет ответственен за внешний облик объекта, а второй – за событийное наполнение.

ЧТО ДУМАЕТ ВЛАСТЬ

В сентябре 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров негативно высказывался о качестве новой уфимской набережной.

- Я ее не приму, она мне не нравится. Там много очень некачественной, хамской работы. В нее нужно вдыхать жизнь, – заявлял глава региона.

Также он отмечал, что на набережной нужны «всевозможные активности»: рестораны, детские зоны, площадки для занятия спортом и отдыха.

Сейчас мнение Хабирова насчет набережной изменилось.

– Безусловно, мы, наверное, до конца еще не понимаем, что получили в результате долгой, кропотливой, тяжелой, где-то неблагодарной работы. В том числе, и в рамках критики жителей Уфы. Но мы получили хороший объект для отдыха наших жителей – просто сами пока этого не осознаем, заявил глава республики на недавнем правительственном совещании.

Хабиров пообещал, что через год или два на набережной «не останется пустого квадратного метра». Также вновь прозвучали слова о необходимости строительства новых объектов.

– Там есть еще над чем работать, но я считаю, что набережная потихонечку становится любимым местом горожан. Мы там проведем День молодежи и ряд других праздников. Она должна жить и работать. Очень хорошее красивое место, – заключил Радий Хабиров.

Следует отметить, что жители Уфы в целом довольны набережной. Многие отмечают, что долгое время на ее месте не было ничего, и то, что тут появилось хоть что-то – уже неплохо. По всей видимости, уфимцы просто не избалованы и не пресыщены подобными объектами. Остается надеяться, что планы и обещания властей осуществляться, и в течение двух лет горожане получат действительно готовую и благоустроенную набережную.