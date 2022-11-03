Сегодня утром, 3 ноября, в Уфе отрыли стелу «Город трудовой доблести». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

В 2020 году президент России Владимир Путин присвоил столице республики звание «Город трудовой доблести». В связи с этим было решено установить в городе памятную стелу.

Монумент увековечил трудовой подвиг горожан во время Великой Отечественной войны. В Уфе собирались двигатели, производилось топливо для самолетов и танков, а также моторное масло и аппаратуру для связи. В первые годы войны в башкирскую столицу было эвакуировано более 40 предприятий, а в госпиталях проходили лечение военнослужащие.

Памятник было решено установить на набережной реки Белой. Это место, как утверждает Хабиров, было выбрано самими горожанами. На двадцатиметровой стеле по фотографиям из Музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и Национального музея воссозданы исторические образы.