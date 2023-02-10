Уфимский блогер, покоривший высочайшую гору Южной Америки на руках, признался, что хочет петь

Рустам Набиев на вершине самой высокой горы Западного полушария Аконкагуа. Фото: социальные сети.

Известный блогер из Уфы Рустам Набиев недавно признался, что мечтает петь и выступать на сцене.

Недавно Рустам Набиев на руках покорил высочайшую вершину Южной Америки - гору Аконкагуа. Этот пик стал уже четвертым многотысячником, на который он взошел на руках. Ноги Рустам потерял после трагедии в Омске в 2015 году, когда обрушилась казарма в воинской части, где он проходил срочную службу.

С тех пор простой парень из села стал популярным на всю страну блогером, занимался следж-хоккеем и всерьез увлекся альпинизмом. За последние несколько лет Рустам Набиев покорил одни из самых высоких пиков на трех континентах планеты. Сначала, в 2020 году, он на руках поднялся на вершину самой высокой горы в Европе – Эльбрус. Затем, в 2021 году покорил Манаслу в Гималаях (между прочим, 8163 метра над уровнем моря), а в конце 2022 года поднялся на вершину Килиманджаро в Африке.

Сегодня Рустам Набиев популярный блогер с миллионной аудиторией, спортсмен, рекордсмен книги рекордов Гиннесса по альпинизму, советник мэра Уфы и счастливый отец двоих детей.

На фото: Рустам Набиев и мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Фото: соцсети

Последнее восхождение на самую высокую вершину Западного полушария Аконкагуа, что в аргентинских Андах, далось ему особенно сложно. По словам Рустама Набиева, покорение многотысячников на одних руках серьезно сказалось на здоровье, и он принял решение «поставить горы на паузу».

- Сейчас я хочу заявить, что горы я ставлю на паузу. Как долго продлиться эта пауза, я не знаю. Год. Два. Три. В этом году мы должны были поехать на Эверест, но я чувствую, что моего здоровья все меньше и меньше. Я многого себя оставляю на горе. Каждое восхождение дается мне с титаническим трудом, - написал недавно в своих соцсетях блогер.

Как заявил после возвращения домой Рустам, в этом году он решил посвятить больше восстановлению подорванного здоровья и семье. Вместе с супругой Индирой они воспитывают двух дочек.

Фото: телеграм-канал Рустама Набиева

По возвращении в Уфу Рустам Набиев дал интервью на радиостанции «Business FM», где сделал неожиданное заявление.

- Пауза, которую я дал горам, я хочу посвятить себе, своему развитию, укреплению своего личного бренда. Рустам Набиев это уже бренд. Сейчас я хочу выступать на сцене, возможно как Ник Вучич (знаменитый писатель и мотивационный оратор, родился без рук и ног – Ред.). И еще есть такая маленькая цель – я хочу записать песню. Возможно, вы увидите меня поющим на сцене, - поделился мечтами блогер.