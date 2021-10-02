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Общество2 октября 2021 17:35

Житель Башкирии без ног покорил вершину горы Манаслу

Руслан Набиев в очередной раз поборол себя
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Mingma G,

Фото: Mingma G,

Знаменитый блогер из Башкирии Рустам Набиев, которому удалось выжить после обрушения казармы в Омске в 2015 году, смог подняться на вершину горы Манаслу. Достижению новому успеху не помешал даже тот факт, что Рустам взбирался на вершину на руках, так как после той трагедии ему ампутировали обе ноги.

О произошедшем сообщил блогер-альпинист из Непала Mingma G, выложив фотографию с уроженцем республики сегодня, 2 октября.

Мужчина выложил фото с Рустамом Набиевым сегодня, 2 октября, и поздравил уроженца Башкирии с восхождением.

– Без обеих ног он просто сделал вершину горы Манаслоу, – отметил он.

Восхождение продолжалось около недели и началось 26 сентября. С собой на вершину Набиев взял флаги России и родной республики.