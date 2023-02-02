Рустам Набиев из-за проблем со здоровьем решил отказаться от покорения новых гор

фото: соцсети Рустама Набиева

Потерявший ноги во время обрушения казармы в Омске блогер из Уфы Рустам Набиев решил временно отказаться от покорения новых гор из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Напомним, не так давно Набиев совершил восхождение на самую высокую точку Южной Америки – гору Аконкагуа. Поездка, по словам блогера, закончилось «так, как и планировали», однако подобные экстремальные вылазки существенно пошатнули его здоровье.

– С сейчас я хочу заявить, что горы я ставлю на паузу. Как долго продлиться эта пауза, я не знаю. Год. Два. Три, – написал Рустам Набиев. – В этом году мы должны были поехать на Эверест, но я чувствую, что моего здоровья все меньше и меньше. […] Я многого себя оставляю на горе. Каждое восхождение даётся мне с титаническим трудом. Это для dас я уехал в горы, сфоткался на вершине и приехал домой. А там я проживаю частичку своей очень трудной жизни.

Блогер рассказал, что с момента восхождение на Манаслу еще в октябре 2021 года он поднимется в горы с порванной связкой на плече, что «накладывает определенные риски». Набиев решил посвятить 2023 год себе, семье, развитию и здоровью. Ему предстоит провести три операции: на плечо, а также по части урологии и оториноларингологии. Рустам заверил, что восхождения на очередные вершины в будущем на 100% будут, но точно не сейчас и ближайшее время.

Напомним, 30-летний Рустам Набиев потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске. Перенесший клиническую смерть и многочисленные операции, он не стал замыкаться в себе и решил заняться спортом, параллельно выстраивая успешную карьеру блогера и даже стал советником мэра Уфы. В 2020 году Рустам на руках забрался на гору Эльбрус, в 2021 – Манаслу в Гималаях, а в конце 2022 – Килиманджаро.