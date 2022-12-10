Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 декабря 2022 13:16

Потерявший ноги уфимец на руках поднялся на вершину Килиманджаро

Он рассказал, как прошло покорение
Источник:kp.ru
Фото: Рустам Набиев

Фото: Рустам Набиев

Потерявший обе ноги во время обрушения казармы Омске уфимец Рустам Набиев рассказал, что ему удалось покорить вершину горы Килиманджаро, которая является самой высокой точкой африканского континента.

Высота Килиманджаро составляет 5895 м. Рустам Набиев сообщил, что он покорил гору 8 декабря, отметив, что весь путь длиной 50 км он преодолел на своих руках.

– Cамая сложная гора в моей жизни, но не смотря на это я с гордостью водрузил флаг своей страны, – признался Набиев.

Уфимец отметил, что покорить можно любую вершину, главное сохранить желание и проявить волю.