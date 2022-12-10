Потерявший ноги уфимец на руках поднялся на вершину Килиманджаро

Фото: Рустам Набиев

Потерявший обе ноги во время обрушения казармы Омске уфимец Рустам Набиев рассказал, что ему удалось покорить вершину горы Килиманджаро, которая является самой высокой точкой африканского континента.

Высота Килиманджаро составляет 5895 м. Рустам Набиев сообщил, что он покорил гору 8 декабря, отметив, что весь путь длиной 50 км он преодолел на своих руках.

– Cамая сложная гора в моей жизни, но не смотря на это я с гордостью водрузил флаг своей страны, – признался Набиев.

Уфимец отметил, что покорить можно любую вершину, главное сохранить желание и проявить волю.