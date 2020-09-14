Потерявший ноги при обрушении казармы Рустам Набиев покорил Эльбрус на руках

скриншот видео

Уфимец Рустам Набиев, который будучи срочником лишился ног при обрушении казармы в Омске, на руках покорил Эльбрус. Об этом блогер сообщил на своей странице в инстаграме. Он опубликовал видео, на котором преодолевает последние метры своего пути к вершине. Пытаясь выразить чувства по поводу своего достижения, парень не может сдержать слез.

– Прошу прощения за свою сентиментальность, но я не смог сдержать свои эмоции, не смог сдержать свои сле зы. Я очень долго к этому ше л - 13 км и 15 часов ходьбы на руках, – написал Набиев. – Этим своим поступком никому ничего не доказываю, только если самому себе! Это не героизм и не подвиг.

Молодой человек добавил, что посвящает свой подъем семье – жене и дочкам. Он поблагодарил своих подписчиков за поддержку и веру в него.