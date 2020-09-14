Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Потерявший ноги при обрушении казармы Рустам Набиев покорил Эльбрус на руках

Блогер после подъема на вершину не смог сдержать слез
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
скриншот видео

скриншот видео

Уфимец Рустам Набиев, который будучи срочником лишился ног при обрушении казармы в Омске, на руках покорил Эльбрус. Об этом блогер сообщил на своей странице в инстаграме. Он опубликовал видео, на котором преодолевает последние метры своего пути к вершине. Пытаясь выразить чувства по поводу своего достижения, парень не может сдержать слез.

– Прошу прощения за свою сентиментальность, но я не смог сдержать свои эмоции, не смог сдержать свои сле зы. Я очень долго к этому ше л - 13 км и 15 часов ходьбы на руках, – написал Набиев. – Этим своим поступком никому ничего не доказываю, только если самому себе! Это не героизм и не подвиг.

Молодой человек добавил, что посвящает свой подъем семье – жене и дочкам. Он поблагодарил своих подписчиков за поддержку и веру в него.