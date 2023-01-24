Потерявший ноги блогер из Уфы Рустам Набиев покорил гору Аконкагуа

Фото: аккаунт Рустама Набиева в социальных сетях

Потерявший ноги во время обрушения казармы в Омске блогер из Уфы Рустам Набиев покорил гору Аконкагуа. Об этом он сообщил на своей личной странице в социальных сетях.

Самая высокая точка Южной Америки (6 961 метр) стала пятой вершиной, покоренной Набиевым на одних лишь руках. В декабре минувшего года он взобрался на Килиманджаро, и экспедиция едва не стоила ему жизни.

В свое публикации блогер поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. Подробностями восхождения Набиев пообещал поделиться позже, однако отметил, что экспедиция была очень тяжелой.

– Тяжело это просто слово, тяжело – не передать словами. Как такое возможно? Почему я не могу найти ответ на этот вопрос? – задался вопросом в конце своего поста Рустам Набиев.