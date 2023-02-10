При пожаре в придорожном кафе в Уфе один человек погиб и четверо пострадали

Небольшое здание придорожного кафе практически полностью сгорело в считаные минуты. Фото: МЧС по РБ

Рано утром, 9 февраля, в Уфе произошел пожар в придорожном кафе на улице Ахметова. В результате ЧП пострадали четыре человека, а еще один скончался через сутки в больнице.

По данным МЧС по Башкирии сообщение о пожаре в небольшом отдельно стоящем здании кафе поступило около 07:41 часов утра. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны локализовали и потушили возгорание за 20 минут – площадь вспыхнувшего здания всего 60 квадратных метров. Поначалу экстренное ведомство сообщало о двоих пострадавших, но позднее их число выросло до пяти.

После тушения пожара в кафе в ожоговый центр уфимской городской клинической больницы №18 доставили четверых мужчин 22, 26, 27 и 64 лет, а также 19-летнюю девушку. Эту информацию подтвердил замначальника управления надзорной деятельности МЧС по Башкирии Петр Ильин. Он же озвучил предварительные причины пожара.

- По предварительным данным накануне в здание был привезен пропановый баллон объемом 50 литров, который находился в подвальном помещении. Пожару предшествовала резкая вспышка газо-воздушной смеси, – пояснил представитель экстренного ведомства.

При пожаре получили ожоги четыре человека, а один скончался в больнице. Фото: МЧС по РБ

По словам Петра Ильина, в здании сгоревшего кафе не проводились плановые и внеплановые проверки, так как объект относился к субъекту малого предпринимательства. А на их проверки в Башкирии действует временный запрет. К тому же жалоб на нарушения в этом здании ни от кого не поступало.

На данный момент эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС и сотрудники прокуратуры Башкирии проводят проверки и выясняют точные причины возгорания.

Утром 10 февраля стало известно, что один из пострадавших, 27-летний житель Уфы, скончался в больнице. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС по Башкирии со ссылкой на медицинское учреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Верхние этажи выгорели полностью»: как тушили крупный пожар в ТЦ «Меркурий» в Уфе

В МЧС Башкирии сообщили об итогах ЧП (Подробнее)

Дом милосердия превратился в пепелище: в Башкирии в страшном пожаре погибли 11 человек

Сиделке удалось вытащить через окно трех пожилых постояльцев, остальным выбраться не удалось (Подробнее)