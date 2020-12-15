Дом милосердия превратился в пепелище: в Башкирии в страшном пожаре погибли 11 человек

От пансионата остались лишь обугленные руины. Фото: следком по РБ

Накануне ночью в маленьком селе Ишбулдино, что в Абзелиловском районе, случился сильнейший пожар, в котором погибли 11 человек. Все произошло около трех часов ночью в местном доме для престарелых – огонь мгновенно охватил деревянный одноэтажный дом 1960 года постройки, в котором размещались пожилые постояльцы, многие из которых не могли передвигаться самостоятельно.

СИДЕЛКА ВЫТАЩИЛА ТРОИХ ПОСТОЯЛЬЦЕВ ИЗ ОГНЯ

Первой огонь на веранде заметила сиделка пансионата – единственная дверь в доме уже полностью была в огне, а дом быстро заполнялся дымом, вовсю трезвонили пожарные извещатели. Не растерявшись, женщина собрала все силы и помогла трем пожилым постояльцам выбраться через окно.

- Я открыла окно, пламя разгорелось еще больше. Помню, что начала людей будить, дергать, таскать. Каким-то невероятным образом выкинула из окна троих пожилых мужчин, самый пожилой из них был – 78-летний старик, не знаю как, но я его вытащила, - рассказала женщина в беседе с журналистами.

Все причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают дознаватели и следователи

После сиделка вместе с 15-летней дочерью хозяйки пансионата поспешила выбраться на улицу – она получила множественные порезы, ожоги, но жалеет, что не успела спасти еще больше людей.

В итоге еще 11 пожилых постояльцев – 7 мужчин и 4 женщины – погибли в огне. Среди них жители Абзелиловского, Белорецкого районов, а также из Челябинской области. Самому молодому, жителю Магнитогорска, было 57 лет, а самому пожилому, жителю Абзелиловского района, исполнилось 80.

В одноэтажном деревянном доме с мансардой размещались пожилые постояльцы и инвалиды

Сейчас выжившие постояльцы находятся в безопасности - с ними работают психологи. Самому пожилому понадобилась помощь медиков из-за обострившегося хронического заболевания.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ – НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ

Как рассказали позже в МЧС по Башкирии, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем – кто-то из постояльцев кинул непотушенную спичку или окурок на пол. Но самое ужасное, что в пансионате не было никаких условий для тушения пожара. Во-первых, пансионат не был зарегистрирован как социальное учреждение, а располагался в обычном деревянном частном доме 9 на 9 метров. В доме не было ни системы дымоудаления, ни оборудования для тушения огня, а только два противопожарных извещателя. Никаких необходимых лицензий, позволяющих размещать пожилых людей и инвалидов на постоянное проживание, у руководства пансионата также не было.

Также, как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в администрации Абзелиловского района, за последнее время в адрес учреждения было выписано много пожарных извещений.

- Пансионат, в котором проживали 14 постояльцев, был нелегальный, там никто не должен был жить, - добавил собеседник.

На место происшествия рано утром приехал глава Башкирии Радий Хабиров:

- Нам пока сложно предполагать, что здесь произошло, - поделился глава региона. - Давайте пока воздержимся от комментариев – кто виноват. Да, эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей. Вопросы эвакуации всегда должны быть проработаны.

С выжившими постояльцами работают психологи

КАКИМ ОН БЫЛ - «ДОМ МИЛОСЕРДИЯ»?

Пансионату, в который принимали пожилых людей, столкнувшихся в жизни с нелегким недугом, и инвалидов, удалось поработать всего полтора года. Идею создать место для таких людей пришла в голову Расимы Махияновой – одной из учредителей. Несколько лет назад ее семья взяла из детского дома на воспитание трех девочек-сестер, которые страдали психическими расстройствами. Расима задумалась о работе на дому, а потом решила ухаживать за пожилыми. Сначала она заботилась о постояльцах дома, потом открыла пансионат в собственном двухэтажном пустующем доме. Привели его в порядок, купили мебель и все необходимое. С мая 2019 года пансионат, рассчитанный на 15 человек, начал свою работу.

В отношении 43-летней владелицы пансионата возбуждены два уголовных дела, объединённые в одно производство

За пенсионерами круглосуточно ухаживали четыре сиделки и сама Расима, питание у них было организовано пятиразовое, диетическое. По выходным постояльцев ждала вкусная еда – бешбармак и жаркая банька.

- Обитатели дома очень сблизились, живут одной большой дружной семьей, - писали о центре в местных СМИ, когда пансионат только открылся. – Мужчины стригут волосы друг другу, помогают поднимать лежачих больных. Обитатели дома ухожены, сыты, спят в чистой постели, а главное — чувствуют, что не одни в этом мире. При необходимости вызывают медработников, с которыми есть договоренность. Кого-то возят в райцентр на медицинское обследование. Однажды в этот дом привезли тяжелобольного лежачего мужчину, и персонал выходил его, поставил на ноги.

К слову, в пансионат постояльцев принимали и на «постоянку», и на время – когда дети уезжают в отпуск, а больного родителя не с кем оставить. Родственники постояльцев отзываются об условиях проживания только положительно.

Идея о пансионате пришла к Расиме Махияновой после того, как она удочерила трех девочек с психическими расстройствами

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящий момент следователи Белорецкого района возбудили два уголовных дела по факту гибели стольких людей по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), а также по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В итоге оба уголовных дела объединили в одно производство.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза, допрашиваются очевидцы, изымаются документы, на основании которых пожилым людям оказывались услуги, устанавливаются родственники и законные представители потерпевших.

Также задержана владелица пансионата Расима Махиянова – сейчас она дает показания следователям. «Комсомолка» попыталась связаться с женщиной, но она так и не вышла на разговор.

- Учредителю грозит до семи лет лишения свободы. Погибших много, случай громкий, скорее всего, дадут максимальный срок. Тут еще встает вопрос к местным чиновникам, местной администрации. Видели ли они, в каком состоянии дом, выписывали ли предписания? Если да, то нужно было им обратиться в суд о прекращении деятельности этого пансионата. Думаю, следователи проверят и это, - прокомментировал адвокат Роман Петров.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родственникам погибших.

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