В больнице скончался один из пяти пострадавших при пожаре в кафе в Уфе

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Ночью 10 февраля в городской клинической больнице №18 в Уфе скончался 27-летний мужчина, пострадавший при пожаре в кафе по улице Ахметова. Об этом со ссылкой на данные медучреждения сообщило региональное МЧС.

Напомним, возгорание в кафе в микрорайоне Затон произошло ранним утром 9 февраля. В здании общепита взорвался баллон газа объемом 50 литров. Всего ожоги получили пять человек: четверо мужчин 22, 26, 27 и 64 лет, а также 19-летняя девушка. Все они были доставлены в ожоговый центр. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.