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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 3:55

В Уфе при пожаре в кафе утром 9 февраля пострадали два человека

Их доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Уфе сегодня утром, 9 февраля, загорелось кафе по улице Ахметова в Затоне. При пожаре пострадали два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о пожаре поступил в службу спасения в 7:41: произошло открытое горение отдельно стоящего кирпичного кафе.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

– На тушение подано 2 ствола. Пожар удалось локализовать в течение 20 минут, еще через несколько минут открытое горение было ликвидировано на площади 60 кв. метров, – передали в экстренном ведомстве.

В пожаре пострадали двое мужчин. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

фото: телеграм // Олег Котов

фото: телеграм // Олег Котов

Причину инцидента выясняет эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС.